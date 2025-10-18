Santa Catarina alcança 96% dos municípios com programa de gestão de resíduos

Programa Penso, Logo Destino, do IMA, reforça protagonismo do Estado em logística reversa e sustentabilidade.Na imagem, recolhimento em Rancho Queimado – Fotos: Divulgação/SecomGOVSC

Santa Catarina vem se consolidando como referência nacional em logística reversa e gestão de resíduos sólidos. Um dos principais marcos dessa trajetória é o Programa Penso, Logo Destino (PLD), idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) com o apoio do Governo do Estado.

O programa conta com a adesão de 284 municípios, o que representa 96% das cidades catarinenses, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. O PLD promove a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, fortalece a logística reversa e estimula a expansão da consciência sobre consumo responsável, reciclagem, reutilização e redução da geração de resíduos urbanos.

Somente no primeiro semestre de 2025, o programa contribuiu para o recolhimento de mais de 83 mil pneus e cerca de 100 toneladas de eletroeletrônicos. Em 2024, foram destinados corretamente 154 mil quilos de pilhas e eletroeletrônicos, 190 mil lâmpadas e 99 mil pneus, resultados que demonstram o avanço das práticas sustentáveis e o fortalecimento do senso de pertencimento ambiental em todo o estado.

Compromisso com o futuro

Para a presidente do IMA, Sheila Meirelles, o PLD tem desempenhado um papel essencial na implementação de soluções inovadoras e na mudança de comportamento da sociedade catarinense.

“A ampla adesão dos municípios demonstra que o programa cumpre um papel crucial na transformação de hábitos e no engajamento da população com as questões ambientais. O PLD reforça o compromisso de Santa Catarina com a preservação ambiental e com as metas de sustentabilidade propostas pelo governador Jorginho Mello”, destaca a presidente.

Com resultados concretos, ampla articulação e forte engajamento social, Santa Catarina segue avançando de forma exemplar rumo ao objetivo de se tornar o estado mais sustentável do Brasil em gestão de resíduos sólidos.

Estrutura e princípios

Lançado em 2019, o PLD atua em três frentes principais: logística reversa, coleta seletiva e resíduos orgânicos. Na etapa de logística reversa, municípios e entidades gestoras, com a mediação do IMA, realizam o recolhimento e a destinação correta de lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, pneus e embalagens de agrotóxicos.

O programa se baseia em três preceitos fundamentais: continuidade, intersetorialidade e pertencimento. A continuidade garante que as ações não se limitem a campanhas pontuais, tornando-se parte da rotina da sociedade.

O coordenador estadual do programa, Cícero Brasil, explica que a intersetorialidade reforça a importância das parcerias entre diferentes áreas, como saúde, meio ambiente, Ministério Público, educação e sociedade civil, reconhecendo que todos geram resíduos e são corresponsáveis pelas soluções. Já o pertencimento estimula a empatia e o engajamento coletivo, consolidando o entendimento de que o programa é da sociedade e para a sociedade.

“Com base nesses princípios, o PLD atua na estruturação e estabilização das ações municipais, firmando termos de cooperação, fortalecendo parcerias locais e ampliando a capilaridade por meio da saúde e da educação. A implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e a capacitação de comunidades garantem as condições mínimas para o descarte correto e o engajamento social”, comenta Cícero.

Atuação regional e resultados

O sucesso do PLD também está ligado à atuação integrada de uma ampla rede técnica. Mais de 50 técnicos do IMA coordenam o programa nas 16 Coordenadorias Regionais do Meio Ambiente (CODAMs), o que tem garantido a expansão e a efetividade das ações em todo o Estado.

Neste ano, mais de 8.500 agentes de saúde foram capacitados entre os municípios dessas coordenadorias, ampliando o alcance das ações,fortalecendo o trabalho local de educação ambiental e mobilização social.

O impacto positivo do PLD é evidenciado pelos resultados: até o momento, o programa assegurou a destinação correta de mais de 200 mil pneus, 500 mil lâmpadas e 290 mil quilos de pilhas e eletroeletrônicos, contribuindo significativamente para a redução de riscos ambientais e à saúde pública.

Reconhecimento e destaque nacional

O PLD vem sendo reconhecido nacionalmente por sua inovação e eficiência. Em 2023, recebeu o Prêmio Inovação Catarinense, concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

Em 2024, foi apresentado na Reunião de Boas Práticas da ABEMA e no Grupo de Trabalho de Resíduos e Logística Reversa da Comissão Tripartite Nacional, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Mais recentemente, o IMA foi convidado a apresentar o programa no Comitê Estratégico para Logística Reversa da FIESC e no Seminário de Resíduos Sólidos, Economia Circular e Descarbonização, promovido pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA), em Porto Alegre — reforçando o protagonismo de Santa Catarina na gestão sustentável de resíduos.

O PLD tem despertado o interesse de outros estados, que vêm buscando conhecer a metodologia e as práticas adotadas por Santa Catarina para replicar o modelo.

Sobre o Programa

O PLD é uma iniciativa do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e visa apoiar os municípios a destinarem os itens da Logística Reversa para as Entidades Gestoras, as quais buscam reinserir estes resíduos nos processos produtivos e descartar de forma ambientalmente correta os rejeitos não passíveis de reciclagem. O programa abrange o descarte adequado de diversos materiais, como pilhas, baterias, eletrônicos, lâmpadas, pneus e embalagens de agrotóxicos.

Onde encontrar um ponto para destinar resíduos?

Para localizar o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo de você, acesse: https://pld.ima.sc.gov.br/ .

Conheça o Programa Penso, Logo Destino neste link: https://www.ima.sc.gov.br/index.php/qualidade-ambiental/residuos-solidos/programa-penso-logo-destino