WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Império
APPATA
Seco
Sala
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Niederle
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Folha Popular
Ipiranga
Ponto Grill
Meio Ambiente

Santa Catarina alcança 96% dos municípios com programa de gestão de resíduos

Programa Penso, Logo Destino, do IMA, reforça protagonismo do Estado em logística reversa e sustentabilidade.Na imagem, recolhimento em Rancho Quei...

18/10/2025 08h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Programa Penso, Logo Destino, do IMA, reforça protagonismo do Estado em logística reversa e sustentabilidade.Na imagem, recolhimento em Rancho Queimado – Fotos: Divulgação/SecomGOVSC

Santa Catarina vem se consolidando como referência nacional em logística reversa e gestão de resíduos sólidos. Um dos principais marcos dessa trajetória é o Programa Penso, Logo Destino (PLD), idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) com o apoio do Governo do Estado.

O programa conta com a adesão de 284 municípios, o que representa 96% das cidades catarinenses, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. O PLD promove a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, fortalece a logística reversa e estimula a expansão da consciência sobre consumo responsável, reciclagem, reutilização e redução da geração de resíduos urbanos.

Somente no primeiro semestre de 2025, o programa contribuiu para o recolhimento de mais de 83 mil pneus e cerca de 100 toneladas de eletroeletrônicos. Em 2024, foram destinados corretamente 154 mil quilos de pilhas e eletroeletrônicos, 190 mil lâmpadas e 99 mil pneus, resultados que demonstram o avanço das práticas sustentáveis e o fortalecimento do senso de pertencimento ambiental em todo o estado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Compromisso com o futuro

Para a presidente do IMA, Sheila Meirelles, o PLD tem desempenhado um papel essencial na implementação de soluções inovadoras e na mudança de comportamento da sociedade catarinense.

“A ampla adesão dos municípios demonstra que o programa cumpre um papel crucial na transformação de hábitos e no engajamento da população com as questões ambientais. O PLD reforça o compromisso de Santa Catarina com a preservação ambiental e com as metas de sustentabilidade propostas pelo governador Jorginho Mello”, destaca a presidente.

Com resultados concretos, ampla articulação e forte engajamento social, Santa Catarina segue avançando de forma exemplar rumo ao objetivo de se tornar o estado mais sustentável do Brasil em gestão de resíduos sólidos.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Estrutura e princípios

Lançado em 2019, o PLD atua em três frentes principais: logística reversa, coleta seletiva e resíduos orgânicos. Na etapa de logística reversa, municípios e entidades gestoras, com a mediação do IMA, realizam o recolhimento e a destinação correta de lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, pneus e embalagens de agrotóxicos.

O programa se baseia em três preceitos fundamentais: continuidade, intersetorialidade e pertencimento. A continuidade garante que as ações não se limitem a campanhas pontuais, tornando-se parte da rotina da sociedade.

O coordenador estadual do programa, Cícero Brasil, explica que a intersetorialidade reforça a importância das parcerias entre diferentes áreas, como saúde, meio ambiente, Ministério Público, educação e sociedade civil, reconhecendo que todos geram resíduos e são corresponsáveis pelas soluções. Já o pertencimento estimula a empatia e o engajamento coletivo, consolidando o entendimento de que o programa é da sociedade e para a sociedade.

“Com base nesses princípios, o PLD atua na estruturação e estabilização das ações municipais, firmando termos de cooperação, fortalecendo parcerias locais e ampliando a capilaridade por meio da saúde e da educação. A implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e a capacitação de comunidades garantem as condições mínimas para o descarte correto e o engajamento social”, comenta Cícero.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Atuação regional e resultados

O sucesso do PLD também está ligado à atuação integrada de uma ampla rede técnica. Mais de 50 técnicos do IMA coordenam o programa nas 16 Coordenadorias Regionais do Meio Ambiente (CODAMs), o que tem garantido a expansão e a efetividade das ações em todo o Estado.

Neste ano, mais de 8.500 agentes de saúde foram capacitados entre os municípios dessas coordenadorias, ampliando o alcance das ações,fortalecendo o trabalho local de educação ambiental e mobilização social.

O impacto positivo do PLD é evidenciado pelos resultados: até o momento, o programa assegurou a destinação correta de mais de 200 mil pneus, 500 mil lâmpadas e 290 mil quilos de pilhas e eletroeletrônicos, contribuindo significativamente para a redução de riscos ambientais e à saúde pública.

Reconhecimento e destaque nacional

O PLD vem sendo reconhecido nacionalmente por sua inovação e eficiência. Em 2023, recebeu o Prêmio Inovação Catarinense, concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

Em 2024, foi apresentado na Reunião de Boas Práticas da ABEMA e no Grupo de Trabalho de Resíduos e Logística Reversa da Comissão Tripartite Nacional, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Mais recentemente, o IMA foi convidado a apresentar o programa no Comitê Estratégico para Logística Reversa da FIESC e no Seminário de Resíduos Sólidos, Economia Circular e Descarbonização, promovido pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA), em Porto Alegre — reforçando o protagonismo de Santa Catarina na gestão sustentável de resíduos.

O PLD tem despertado o interesse de outros estados, que vêm buscando conhecer a metodologia e as práticas adotadas por Santa Catarina para replicar o modelo.

Sobre o Programa

O PLD é uma iniciativa do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e visa apoiar os municípios a destinarem os itens da Logística Reversa para as Entidades Gestoras, as quais buscam reinserir estes resíduos nos processos produtivos e descartar de forma ambientalmente correta os rejeitos não passíveis de reciclagem. O programa abrange o descarte adequado de diversos materiais, como pilhas, baterias, eletrônicos, lâmpadas, pneus e embalagens de agrotóxicos.

Onde encontrar um ponto para destinar resíduos?

Para localizar o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo de você, acesse: https://pld.ima.sc.gov.br/ .

Conheça o Programa Penso, Logo Destino neste link: https://www.ima.sc.gov.br/index.php/qualidade-ambiental/residuos-solidos/programa-penso-logo-destino

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo abre prazo para inscrição de projetos que qualificam o acesso à eletricidade no meio rural
Foto: Reprodução/Secom SC IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 13 a 17 de outubro de 2025
Foto: Reprodução/Secom SC Semae e IMA/SC marcam presença na 121ª reunião ordinária da Abema em Belo Horizonte
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
15°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
15°

Sensação

2.64 km/h

Vento

89%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Seco
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Unimed
F&J Santos
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Sala
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Seco
Império
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 6 horas Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
Há 6 horas STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
Há 12 horas Programa Imuniza Escola é reconhecido como Melhor Prática em Medicina do Ano pela Associação Médica do RS
Há 13 horas Fim de semana no Rio terá mar de ressaca e frente fria
Há 13 horas Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Sala
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Seco
Raffaelli
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 2 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 5 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 4 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Unimed
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
APPATA
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados