WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Niederle
Império
Fitness
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

18/10/2025 09h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Fim de semana no Rio terá mar de ressaca e frente fria
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
15°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
15°

Sensação

2.64 km/h

Vento

89%

Umidade

Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Império
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Império
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 6 horas Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
Há 6 horas STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
Há 12 horas Programa Imuniza Escola é reconhecido como Melhor Prática em Medicina do Ano pela Associação Médica do RS
Há 13 horas Fim de semana no Rio terá mar de ressaca e frente fria
Há 13 horas Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Unimed
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 2 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 5 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 4 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Meganet
APPATA
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados