Direitos Humanos

Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça

Isaac Moraes foi assassinado após tentar reaver celular roubado

19/10/2025 19h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
© Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil

“Paralisado” e “atônito” como todos os seus colegas do Colégio Militar de Brasília, Tiago, de 16 anos, saiu da sala em que era velado o corpo do amigo Isaac Moraes da mesma idade . O menino queria respirar um pouco em meio à tanta emoção. Os colegas soltaram balões brancos antes do enterro no Cemitério Campo da Esperança, na região central da capital federal.

Isaac foi assassinado com uma facada, na sexta-feira (17), depois de tentar recuperar o celular roubado por um grupo de adolescentes , entre as quadras 112/113, na Asa Sul, no Plano Piloto, em uma área considerada nobre da capital. O crime ocorreu perto do Parque batizado de Maria Claudia Del´Isola, jovem assassinada em dezembro de 2004.

O garoto, segundo a investigação e testemunhas, teria sido inicialmente abordado por um grupo de adolescentes que alegou precisar de conexão de wi-fi para fazer uma ligação . Isaac estava jogando vôlei com os colegas .

Os pais do adolescente morto , ambos da área de saúde, estavam consternados e sem condições de conceder entrevistas. O irmão de Isaac, o analista em tecnologia da informação, Edson Avelino, de 28 anos, falou em nome da família.

“Apesar da idade, Isaac era uma criança muito responsável e amada. Queria estudar na mesma área do que eu”, emocionou-se.

Em resposta à reportagem da Agência Brasil , Edson disse que espera que seja feita justiça e que, mesmo o crime tendo sido cometido por adolescentes deve ter punição .

“Em um país em que se vota aos 16 anos de idade, entendo que a pessoa deve pagar pelos seus atos. Comecei a trabalhar com 14 anos com meu pai”.

O delegado Rodrigo Larizzatti, da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DCA), disse que sete adolescentes foram interrogados e três foram apreendidos . Ele confirmou que os adolescentes se aproximaram fingindo precisar de conexão à internet.

“É uma prática recorrente do grupo para iniciar os roubos. Três deles estavam diretamemte envolvidos. Foram apreendidos. Durante a atuação, não demonstraram remorso. Apenas um deles perguntou se a vítima havia falecido”.

Medo

Vizinho da família de Isaac e pai de um adolescente amigo do menino, o auditor Ricardo Montalvão disse que os moradores da quadra estão tomados pela tristeza e medo . Ele disse que o filho também teve o celular furtado recentemente.

Ele reclamou que o atendimento ao menino após a violência teria demorado 30 minutos.

A reportagem da Agência Brasil buscou informações com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobre o tema, mas não conseguiu contato

Outro colega de escola, Lucas, de 16, lembra que Isaac era muito divertido e era um dos craques no vôlei da turma do 2º ano.

“Ele brincou comigo um dia antes. Não entendo como isso foi ocorrer. Não caiu a ficha ainda”.

VEJA TAMBÉM
© Arquivo pessoal Mulheres rurais enfrentam informalidade e desigualdade no campo
© Fernando Frazão/Agência Brasil Unicef pede ações integradas para proteger infância Yanomami
© Joédson Alves/Agência Brasil Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
