Agronegócio de Santa Catarina bate recordes e reforça protagonismo nacional

55 996446296
Em 2024, o estado continuou na lidrança da produção de carne suína, cebola e frutos do mar (Fotos: Aires Mariga/Epagri)
Santa Catarina continua como destaque nacional em vários produtos, conforme os dados agropecuários de 2024 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com apenas 95,7 mil km² e uma população de 8,2 milhões de habitantes, o estado ocupa a 20ª posição em extensão territorial no País, mas está entre os oito maiores estados brasileiros que se destacam no agronegócio. Essas informações estão disponíveis no Observatório Agro Catarinense .
SC é reconhecida pela eficiência produtiva, pela diversidade de culturas e pela forte presença no mercado internacional. O agronegócio representa cerca de 25% do PIB catarinense, sendo que 6,7% do valor adicionado total dos setores econômicos vem diretamente da agropecuária. De acordo com o IBGE (Censo Agropecuário), o estado possui 183 mil estabelecimentos agropecuários, ocupando 6,4 milhões de hectares e gerando quase meio milhão de empregos diretos. Em 2024, o Valor da Produção Agropecuária (VPA) atingiu R$ 63,8 bilhões, com destaque para a produção animal (R$ 38,9 bilhões), lavouras (R$ 21,6 bilhões) e produção florestal (R$ 3,3 bilhões).
O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, explica que o desempenho do agronegócio catarinense reflete todo trabalho de produtores, cooperativas, agroindústrias e da atuação firme do Estado na formulação e execução de políticas públicas eficazes. “Santa Catarina tem compromisso com o desenvolvimento sustentável, baseado em tecnologia, inovação, sanidade e agregação de valor para permanência no campo. Com um modelo produtivo eficiente e uma forte presença internacional, com orientação do governador Jorginho Mello, seguimos ampliando a competitividade do campo catarinense e fortalecendo nossa economia”, afirma Chiodini.
As exportações do setor agropecuário somaram US$ 7,6 bilhões em 2024, o que representa 65% de tudo o que Santa Catarina exportou no ano. Produtos como carnes, madeira, frutas e mel reforçam o perfil diversificado e competitivo do estado no comércio exterior.
Na agricultura e silvicultura, os números também impressionam. Segundo a Epagri/Cepa (2024), Santa Catarina conta com 1,97 milhão de hectares cultivados, sendo 1,89 milhão em lavouras anuais, 78 mil hectares de lavouras permanentes e 981 mil hectares destinados à silvicultura, com predomínio de pínus (667 mil ha) e eucalipto (283 mil ha).
De acordo com o analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, Luiz Toresan, o destaque do agronegócio catarinense no cenário nacional e internacional está diretamente relacionado à eficiência produtiva e à agregação de valor. Mesmo com uma área territorial limitada, Santa Catarina investe em tecnologia, manejo sustentável e qualidade, fatores que garantem alto desempenho e competitividade.
Segundo Toresan, essa combinação é fundamental para abrir portas em mercados exigentes e sustentar o crescimento das exportações do estado. “A agroindústria do estado é fortemente integrada, sobretudo nas cadeias de carnes, leite e frutas, o que permite ganhos de escala e maior controle de qualidade ao longo de toda a produção. Além disso, a estrutura cooperativista e o rigor sanitário se consolidam como diferenciais estratégicos, reforçando a imagem catarinense como produtora de alimentos seguros e de excelência.”
Santa Catarina reafirmou em 2024 sua posição de destaque no agronegócio brasileiro, liderando a produção de carne suína, cebola e maricultura. O estado respondeu por 29,3% da carne suína nacional, com 1,6 milhão de toneladas, além de 31,8% da cebola produzida no País, somando 534,5 mil toneladas.
No litoral, a criação de ostras, vieiras e mexilhões manteve Santa Catarina como referência absoluta, com 7,2 mil toneladas, o equivalente a 91,6% da produção brasileira.
Em 2024, Santa Catarina consolidou sua posição como uma das principais potências do agronegócio brasileiro, figurando entre os vice-campeões nacionais em diversas cadeias produtivas.
O estado se destacou com 1,1 milhão de toneladas de arroz (10,6% da produção nacional) e 1,83 milhão de toneladas de carne de frango (13,8%). Também obteve forte desempenho em culturas típicas da serra e do planalto, como a maçã, com 464,8 mil toneladas (46,6%), e o fumo, com 170 mil toneladas (26,7%).
Entre as produções de menor escala, mas de alta relevância regional, Santa Catarina foi vice-líder em carpas (5,2 mil toneladas, 34,2%), palmito (19,5 mil toneladas, 18,9%), pêra (4,5 mil toneladas, 31,2%), pinhão (3,7 mil toneladas, 27,5%) e truta (484,7 toneladas, 29,5%).
Santa Catarina manteve em 2024 um desempenho expressivo no cenário agropecuário brasileiro, figurando na terceira posição nacional em importantes cadeias produtivas. O estado produziu 51,1 mil toneladas de aveia em grão (4,7% da produção nacional), 421,3 mil toneladas de trigo (5,5%) e 139,8 mil toneladas de erva-mate (11,5%).
Se destacou ainda na produção de lenha, com 8,3 milhões m3 (11,1%), além das frutas de clima temperado, como o pêssego, com 14,7 mil toneladas (7,7%), e a noz, com 219 toneladas (5,1%).
Em 2024, Santa Catarina alcançou a quarta colocação nacional em diversas cadeias produtivas do agronegócio, reforçando sua importância econômica e diversidade agrícola. O estado produziu 752,6 mil toneladas de banana (10,3% da produção nacional) e 3,3 bilhões de litros de leite (9,2%), mantendo-se entre as principais regiões produtoras dessas atividades no Brasil.
Registrou também destaque na produção de tilápia, com 35,7 mil toneladas (8,1%), além de 20,2 milhões de metros cúbicos de madeira plantada (10,8%) e 37,4 mil toneladas de maracujá (5,1%). Os resultados demonstram a força das diferentes regiões catarinenses, que combinam agricultura, pecuária e aquicultura em um setor agropecuário equilibrado e competitivo.
Santa Catarina manteve o protagonismo no comércio exterior agroindustrial brasileiro em 2024, ocupando o pódio nacional em diversas cadeias produtivas. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC, 2024), o estado foi campeão nacional nas exportações de carne suína, com faturamento de US$ 1,7 bilhão, seguido por madeira e obras de madeira (US$ 1,3 bilhão) e móveis de madeira (US$ 236,4 milhões). Também liderou as vendas externas de carne de peru, sucos de maçã, carne de pato e banana.
Na segunda colocação nacional, Santa Catarina se destacou com a carne de frango, responsável por US$ 2,3 bilhões em exportações. O estado também foi vice-campeão nas vendas de demais produtos de origem animal (US$ 197,6 milhões), tabaco e seus derivados (US$ 137,2 milhões), além de demais carnes e miudezas (US$ 79,1 milhões), bebidas não alcoólicas (US$ 3,7 milhões) e maçãs frescas (US$ 2,3 milhões).
O setor catarinense também alcançou terceiro lugar nacional nas exportações de ovos e gemas (US$ 20,5 milhões), papel (US$ 330,1 milhões), mel (US$ 14,2 milhões) e arroz (US$ 3,8 milhões). “Esses resultados evidenciam a força do agronegócio e da indústria catarinense, que ampliam continuamente sua presença no mercado internacional. Santa Catarina consolida-se como referência em qualidade, sanidade e valor agregado, impulsionada por um modelo produtivo eficiente e competitivo”, afirma o presiente da Epagri, Dirceu Leite.
Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa
Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 / 99161-6596
Sensação
Vento
Umidade