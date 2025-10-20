WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
APPATA
Sicoob
Niederle
Sala
F&J Santos
Império
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Folha Popular
Raffaelli
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Agricultura

Agronegócio de Santa Catarina bate recordes e reforça protagonismo nacional

Em 2024, o estado continuou na lidrança da produção de carne suína, cebola e frutos do mar (Fotos: Aires Mariga/Epagri)Santa Catarina continua como...

20/10/2025 09h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Em 2024, o estado continuou na lidrança da produção de carne suína, cebola e frutos do mar (Fotos: Aires Mariga/Epagri)

Santa Catarina continua como destaque nacional em vários produtos, conforme os dados agropecuários de 2024 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com apenas 95,7 mil km² e uma população de 8,2 milhões de habitantes, o estado ocupa a 20ª posição em extensão territorial no País, mas está  entre os oito maiores estados brasileiros que se destacam no agronegócio. Essas informações estão disponíveis no  Observatório Agro Catarinense .

SC é reconhecida pela eficiência produtiva, pela diversidade de culturas e pela forte presença no mercado internacional. O agronegócio representa cerca de 25% do PIB catarinense, sendo que 6,7% do valor adicionado total dos setores econômicos vem diretamente da agropecuária. De acordo com o IBGE (Censo Agropecuário), o estado possui 183 mil estabelecimentos agropecuários, ocupando 6,4 milhões de hectares e gerando quase meio milhão de empregos diretos. Em 2024, o Valor da Produção Agropecuária (VPA) atingiu R$ 63,8 bilhões, com destaque para a produção animal (R$ 38,9 bilhões), lavouras (R$ 21,6 bilhões) e produção florestal (R$ 3,3 bilhões).

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, explica que o desempenho do agronegócio catarinense reflete todo trabalho de produtores, cooperativas, agroindústrias e da atuação firme do Estado na formulação e execução de políticas públicas eficazes. “Santa Catarina tem compromisso com o desenvolvimento sustentável, baseado em tecnologia, inovação, sanidade e agregação de valor para permanência no campo. Com um modelo produtivo eficiente e uma forte presença internacional, com orientação do governador Jorginho Mello, seguimos ampliando a competitividade do campo catarinense e fortalecendo nossa economia”, afirma Chiodini.

Eficiência produtiva e agregação de valor

As  exportações  do setor agropecuário somaram US$ 7,6 bilhões em 2024, o que representa 65% de tudo o que Santa Catarina exportou no ano. Produtos como carnes, madeira, frutas e mel reforçam o perfil diversificado e competitivo do estado no comércio exterior.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Na agricultura e silvicultura, os números também impressionam. Segundo a Epagri/Cepa (2024), Santa Catarina conta com 1,97 milhão de hectares cultivados, sendo 1,89 milhão em lavouras anuais, 78 mil hectares de lavouras permanentes e 981 mil hectares destinados à silvicultura, com predomínio de pínus (667 mil ha) e eucalipto (283 mil ha).

De acordo com o analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, Luiz Toresan, o destaque do agronegócio catarinense no cenário nacional e internacional está diretamente relacionado à eficiência produtiva e à agregação de valor. Mesmo com uma área territorial limitada, Santa Catarina investe em tecnologia, manejo sustentável e qualidade, fatores que garantem alto desempenho e competitividade.

Segundo Toresan, essa combinação é fundamental para abrir portas em mercados exigentes e sustentar o crescimento das exportações do estado. “A agroindústria do estado é fortemente integrada, sobretudo nas cadeias de carnes, leite e frutas, o que permite ganhos de escala e maior controle de qualidade ao longo de toda a produção. Além disso, a estrutura cooperativista e o rigor sanitário se consolidam como diferenciais estratégicos, reforçando a imagem catarinense como produtora de alimentos seguros e de excelência.”

Líder nacional na produção de carne suína, cebola e frutos do mar

Santa Catarina reafirmou em 2024 sua posição de destaque no agronegócio brasileiro, liderando a produção de carne suína, cebola e maricultura. O estado respondeu por 29,3% da carne suína nacional, com 1,6 milhão de toneladas, além de 31,8% da cebola produzida no País, somando 534,5 mil toneladas. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

No litoral, a criação de ostras, vieiras e mexilhões manteve Santa Catarina como referência absoluta, com 7,2 mil toneladas, o equivalente a 91,6% da produção brasileira.

Vice-campeão nacional em arroz, carne de frango, maçã e outras produções agropecuárias

Em 2024, Santa Catarina consolidou sua posição como uma das principais potências do agronegócio brasileiro, figurando entre os vice-campeões nacionais em diversas cadeias produtivas. 

O estado se destacou com 1,1 milhão de toneladas de arroz (10,6% da produção nacional) e 1,83 milhão de toneladas de carne de frango (13,8%). Também obteve forte desempenho em culturas típicas da serra e do planalto, como a maçã, com 464,8 mil toneladas (46,6%), e o fumo, com 170 mil toneladas (26,7%). 

Entre as produções de menor escala, mas de alta relevância regional, Santa Catarina foi vice-líder em carpas (5,2 mil toneladas, 34,2%), palmito (19,5 mil toneladas, 18,9%), pêra (4,5 mil toneladas, 31,2%), pinhão (3,7 mil toneladas, 27,5%) e truta (484,7 toneladas, 29,5%).

Terceiro lugar nacional em produção de aveia, erva-mate, trigo e frutas 

Santa Catarina manteve em 2024 um desempenho expressivo no cenário agropecuário brasileiro, figurando na terceira posição nacional em importantes cadeias produtivas. O estado produziu 51,1 mil toneladas de aveia em grão (4,7% da produção nacional), 421,3 mil toneladas de trigo (5,5%) e 139,8 mil toneladas de erva-mate (11,5%). 

Se destacou ainda na produção de lenha, com 8,3 milhões m(11,1%), além das frutas de clima temperado, como o pêssego, com 14,7 mil toneladas (7,7%), e a noz, com 219 toneladas (5,1%). 

Quarto maior produtor do país em banana, leite e tilápia

Em 2024, Santa Catarina alcançou a quarta colocação nacional em diversas cadeias produtivas do agronegócio, reforçando sua importância econômica e diversidade agrícola. O estado produziu 752,6 mil toneladas de banana (10,3% da produção nacional) e 3,3 bilhões de litros de leite (9,2%), mantendo-se entre as principais regiões produtoras dessas atividades no Brasil. 

Registrou também destaque na produção de tilápia, com 35,7 mil toneladas (8,1%), além de 20,2 milhões de metros cúbicos de madeira plantada (10,8%) e 37,4 mil toneladas de maracujá (5,1%). Os resultados demonstram a força das diferentes regiões catarinenses, que combinam agricultura, pecuária e aquicultura em um setor agropecuário equilibrado e competitivo.

Destaque nas exportações nacionais de proteína animal e madeira 

Santa Catarina manteve o protagonismo no comércio exterior agroindustrial brasileiro em 2024, ocupando o pódio nacional em diversas cadeias produtivas. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC, 2024), o estado foi campeão nacional nas exportações de carne suína, com faturamento de US$ 1,7 bilhão, seguido por madeira e obras de madeira (US$ 1,3 bilhão) e móveis de madeira (US$ 236,4 milhões). Também liderou as vendas externas de carne de peru, sucos de maçã, carne de pato e banana.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Na segunda colocação nacional, Santa Catarina se destacou com a carne de frango, responsável por US$ 2,3 bilhões em exportações. O estado também foi vice-campeão nas vendas de demais produtos de origem animal (US$ 197,6 milhões), tabaco e seus derivados (US$ 137,2 milhões), além de demais carnes e miudezas (US$ 79,1 milhões), bebidas não alcoólicas (US$ 3,7 milhões) e maçãs frescas (US$ 2,3 milhões).

O setor catarinense também alcançou terceiro lugar nacional nas exportações de ovos e gemas (US$ 20,5 milhões), papel (US$ 330,1 milhões), mel (US$ 14,2 milhões) e arroz (US$ 3,8 milhões). “Esses resultados evidenciam a força do agronegócio e da indústria catarinense, que ampliam continuamente sua presença no mercado internacional. Santa Catarina consolida-se como referência em qualidade, sanidade e valor agregado, impulsionada por um modelo produtivo eficiente e competitivo”, afirma o presiente da Epagri, Dirceu Leite.

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 / 99161-6596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Foto: Reprodução/Secom SC Com mais de 2,3 mil kits entregues, Solo Saudável impulsiona produtividade e preserva a terra
Foto: Reprodução/Secom SC Governo de SC entrega mais 60 equipamentos agrícolas beneficiando 31 municípios
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
21°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

3.18 km/h

Vento

50%

Umidade

F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
Derrubadas - RS
Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Lazzaretti
Sala
Meganet
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Há 28 minutos Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo
Há 28 minutos Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Há 28 minutos SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Há 1 hora CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Mais lidas
1
Há 6 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 3 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 7 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados