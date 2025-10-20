WhatsApp

Tenente Portela

Bombeiros Voluntários e GABM assumem praça de alimentação da Feira Negócios Daqui

Comércio

20/10/2025 10h31
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Uma reunião realizada na última semana definiu as entidades que atuarão em parceria com a Feira Negócios Daqui 2025. A Associação de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), reconhecidos pelo trabalho na área de segurança pública do município, foram escolhidos para coordenar a praça de alimentação do evento.

As duas instituições serão responsáveis pela organização e funcionamento do espaço, conduzindo a comercialização de lanches e bebidas durante toda a programação da feira e dos shows. Elas também firmarão parcerias com empresas locais para viabilizar o serviço.

Os lucros obtidos serão revertidos às próprias entidades, fortalecendo suas atividades e projetos voltados à comunidade.

A iniciativa reforça o caráter solidário e colaborativo da Feira Negócios Daqui, que, em todas as edições, destina a gestão da praça de alimentação a entidades locais.

A 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial acontece de 21 a 23 de novembro, em Tenente Portela, na Avenida Santa Rosa (imediações do Clube Comercial), com entrada gratuita.

O evento contará com praça de alimentação, shows e atrações culturais, além da presença de empresas de diversos segmentos, agricultura familiar, agroindústrias, cultura indígena e artesanato.

Realização: Prefeitura de Tenente Portela
Apoio: ACISA, Emater/RS
Patrocínio: Corsan
Financiamento: Pró-Cultura RS – Secretaria da Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul

