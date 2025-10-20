Gauchinho Fiscal é apresentado em cerimônia de premiação da Educação Fiscal

Na sexta-feira, 17, o Centro Cultural de Tenente Portela sediou a cerimônia de premiação do Projeto Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que neste ano teve como tema “Cuidando do que é nosso: como é bom poder ajudar!”.

O evento reuniu escolas municipais, estaduais e a APAE, em um momento de celebração e reconhecimento ao engajamento da comunidade escolar na promoção da cidadania e da responsabilidade social.

O projeto envolveu concursos de desenho, texto, poema, podcast e infográfico, somando 153 trabalhos inscritos. Um dos destaques foi a escolha do mascote oficial da Educação Fiscal, o “Gauchinho Fiscal”, criado por estudantes da Escola Sepé Tiaraju.

Além das atividades culturais, as escolas participaram da campanha de arrecadação de notas fiscais com CPF, alcançando 65 mil notas cadastradas e 180 novos participantes no programa Nota Fiscal Gaúcha.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito em exercício Claudenir Scherer, a secretária de Educação Irinéia Koch, a secretária de Finanças Jaqueline Balestrin, equipes técnicas das secretarias municipais, professores, diretores, pais e alunos.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a educação cidadã, incentivando o entendimento sobre a função social dos tributos e o impacto positivo da participação de todos na construção de uma sociedade mais justa e solidária.