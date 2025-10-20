WhatsApp

Tenente Portela

Alunos do 9º ano de Tenente Portela participam de dia de estudos na UCEFF

Educação

20/10/2025 10h50
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na quinta-feira, 16, os alunos do 9º ano das escolas municipais Ayrton Senna e General Osório, de Tenente Portela, participaram de um dia especial de estudos no Centro Universitário FAI, em Itapiranga, por meio do Projeto Portas Abertas UCEFF.

A atividade teve como objetivo reforçar os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, em preparação para a Prova SAEB, que será aplicada entre os dias 20 e 31 deste mês nas escolas da rede municipal.

Durante a visita, os estudantes também puderam conhecer a estrutura da universidade e vivenciar o ambiente acadêmico, ampliando sua visão sobre o ensino superior.

A Prova SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) é uma avaliação nacional aplicada a estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, em escolas públicas e privadas. O exame avalia a qualidade da educação básica no país por meio de testes em Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários contextuais. Os resultados, aliados aos dados do Censo Escolar, são utilizados para compor o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, destacou que a iniciativa proporcionou uma experiência diferenciada de aprendizado, aproximando os alunos do ambiente universitário, despertando o interesse pelo conhecimento e contribuindo para a preparação para a Prova SAEB.

