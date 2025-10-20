WhatsApp

Derrubadas

Derrubadas instala micro estações de reparo para ciclistas

Esportes

20/10/2025 10h59
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O município de Derrubadas conta com diversos trajetos ideais para quem gosta de pedalar e apreciar a natureza. Para tornar a experiência mais prática e segura, os ciclistas agora dispõem de seis micro estações de reparo, conhecidas como Bicifix, distribuídas em diferentes pontos da cidade, tanto na área urbana quanto no interior.

As estações são equipadas com bomba de ar, chaves Allen, chaves de boca, chave Phillips, chave de fenda e espátula para pneus, permitindo que o ciclista realize pequenos ajustes e reparos durante o trajeto, sem precisar interromper o passeio.

Os equipamentos estão instalados nos seguintes locais: Bosque, entrada do Parque Estadual do Turvo, próximo à Unidade Básica de Saúde da Linha Concórdia, Centro Novo, Santa Fé e Barra da Bonita (próximo aos recantos Ribeiro Rigo e Buchner).

A iniciativa reforça o incentivo ao esporte, à mobilidade sustentável e ao lazer ao ar livre, oferecendo mais comodidade e segurança para quem pedala pelas estradas e trilhas do município.

