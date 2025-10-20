WhatsApp

Derrubadas

Inscrições abertas para o 1º ano do Ensino Médio na Escola Getúlio Vargas

Educação

20/10/2025 11h03
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Escola Estadual Getúlio Vargas, de Derrubadas, está com inscrições abertas para estudantes que desejam ingressar no 1º ano do Ensino Médio em 2026.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 2 de novembro, pelo site escola.rs.gov.br/matriculas ou diretamente na secretaria da escola.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

  • RG e CPF do aluno e dos responsáveis;

  • Comprovante de residência;

  • Histórico escolar;

  • Cartão do SUS.

A escola informa ainda que a escolha do uniforme escolar também deve ser realizada até o dia 2 de novembro, no momento da matrícula.

Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (55) 99640-7187.

