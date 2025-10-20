WhatsApp

Audiência debate repasse a atletas de parte da receita de apostas esportivas

A Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas, vinculada à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, promove audiência pública nes...

20/10/2025 11h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas, vinculada à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, promove audiência pública nesta quarta-feira (22) para discutir o pagamento devido a atletas de parte do faturamento gerado por apostas esportivas.

A reunião será realizada no plenário 4, às 14 horas.

O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Caio Vianna (PSD-RJ). Ele explica que a Lei 14.790/23 determina que parte da receita bruta das apostas de quota fixa seja destinada aos atletas brasileiros como contrapartida pelo uso de seus nomes, apelidos esportivos e imagens. “Entretanto, esses pagamentos ainda não estão sendo efetivados”, afirma.

“O tema é urgente, pois os atletas são a base do espetáculo esportivo, mas seguem sem receber a devida contrapartida, enquanto suas imagens continuam sendo amplamente utilizadas nas plataformas de apostas”, acrescenta o parlamentar.

