Comissão debate integração entre saberes tradicionais e medicina moderna

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (22) audiência pública com o tema “Dos Conhecimentos Ance...

20/10/2025 12h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (22) audiência pública com o tema “Dos Conhecimentos Ancestrais à Medicina Moderna: O Curador e o Doutor”. O objetivo é discutir a integração entre os saberes tradicionais e os avanços científicos.

A reunião será realizada no plenário 3, às 17 horas.

O debate atende a pedido do deputado Leonardo Monteiro (PT-MG). Ele destaca a importância de se promover o cuidado integral do ser humano, considerando suas dimensões física, emocional, mental e social.

Monteiro acrescenta que é essencial valorizar os saberes tradicionais e as práticas ancestrais de povos indígenas, comunidades quilombolas e expressões culturais populares, que contribuem para as terapias integrativas e complementares e para a preservação da biodiversidade.

“O fortalecimento das políticas públicas de práticas integrativas e complementares em saúde é fundamental para ampliar o cuidado humanizado no Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma.

Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
Derrubadas - RS
Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
