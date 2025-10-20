WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Folha Popular
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
Niederle
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Sicredi
Seco
Sala
Lazzaretti
Senado Federal

CSP vota permissão para estados legislarem sobre cumprimento de pena

A Comissão de Segurança Pública (CSP) deve analisar nesta terça-feira, às 11h, um projeto que autoriza os estados a criarem leis próprias sobre det...

20/10/2025 12h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposta estabelece que os estados poderão ter regras próprias em questões específicas de processo penal - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ
Proposta estabelece que os estados poderão ter regras próprias em questões específicas de processo penal - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ

A Comissão de Segurança Pública (CSP) deve analisar nesta terça-feira, às 11h, um projeto que autoriza os estados a criarem leis próprias sobre determinados procedimentos na condenação por crimes. Assim, juízes de cada estado poderão ter regras diferentes para determinar medidas para o condenado reparar a vítima, por exemplo, ou para fiscalizar o cumprimento das penas restritivas de direitos (que substituem a prisão).

Os senadores analisarão o substitutivo (texto alternativo) do relator, Carlos Portinho (PL-RJ), ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 28/2024 , da ex-senadora Margareth Buzetti. O texto também prevê que os seguintes assuntos podem ter regras estaduais:

  • efeitos específicos da condenação penal, que hoje engloba a perda de cargo público e da habilitação de dirigir do condenado;
  • destino dos valores arrecadados em multas; e
  • medidas complementares de execução penal voltadas à ressocialização do condenado.

Portinho defende que “é ilógico estabelecer e impor a mesma legislação penal e processual penal em todos os cantos do Brasil”, em razão da diferença de desenvolvimento socioeconômico entre as regiões.

Uso de força policial

Na reunião de terça, volta à pauta da CSP o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1/2025 , que suspende decreto do governo federal que regulamenta o uso da força por agentes de segurança pública. O Decreto 12.341, de 2024, explicita que a arma de fogo será medida de último recurso e proibida contra pessoa em fuga que esteja desarmada. Também prevê um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, entre outras regras.

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), que apresentou o texto, argumenta que o decreto invade competência do Congresso Nacional ao estabelecer diretrizes sobre segurança pública em norma, e não em lei, sem debate com o Legislativo ou com os estados. O relator, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), apoia o projeto.

A CSP chegou a discutir o PDL no início de outubro, mas o senador Fabiano Contarato (PT-ES) pediu vista (mais tempo para análise).

Crime organizado

Outro projeto que teve vista concedida e volta à pauta é o PL 839/2024 , quetorna mais rígidas as regras para cumprimento de penas por líderes de organizações criminosas armadas.

De acordo com o texto, eles ficarão presos em presídio de segurança máxima em regime integralmente fechado, independentemente do tamanho da pena. Criminosos entre 70 e 75 anos deixam de ser beneficiados com uma pena menor por causa da idade. A chamada "circunstância atenuante" é elevada para 75 anos.

O projeto também é de autoria de Margareth Buzetti. O relator, Marcio Bittar (PL-AC), é favorável à proposta, na forma do texto substitutivo apresentado por ele, que aumenta para 10 anos o tempo em que o adolescente infrator pode ser privado de liberdade, nos casos emprego de violência ou grave ameaça. O mesmo vale para crimes hediondos ou equiparados. Atualmente o máximo é de três anos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) durante reunião na semana passada - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
O senador Eduardo Gomes (ao centro) conduziu a sessão de homenagem, ao lado de integrantes da academia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Sessão especial destaca legado científico da Academia de Ciências Farmacêuticas
Criação de peixes no Pará: aquicultura é uma das atividades que poderão ser incluídas no seguro rural - Foto: Prefeitura de Marabá CCJ pode votar ampliação do seguro agrícola para outras atividades rurais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
21°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

3.18 km/h

Vento

50%

Umidade

Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Unimed
APPATA
Sicredi
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
Derrubadas - RS
Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 38 minutos Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Há 38 minutos Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo
Há 38 minutos Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Há 38 minutos SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Há 1 hora CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Meganet
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 3 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 7 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Império
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados