Esporte e lazer

Programa Esporte e Lazer em Movimento percorre 230 cidades gaúchas e atende mais de 30 mil pessoas

O Programa Esporte e Lazer em Movimento, do governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), esteve no domingo (11/10) com a van...

20/10/2025 12h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Van itinerante esteve na Festa das Crianças, no município de Estância Velha, na Região Metropolitana -Foto: Divulgação SEL
Van itinerante esteve na Festa das Crianças, no município de Estância Velha, na Região Metropolitana -Foto: Divulgação SEL

O Programa Esporte e Lazer em Movimento, do governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), esteve no domingo (11/10) com a van itinerante na Festa das Crianças, no município de Estância Velha, na Região Metropolitana. As 120 crianças puderam desfrutar das atividades esportivas oferecidas pela unidade móvel (brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e jogos). O evento foi promovido pela Câmara Municipal de Vereadores.

Carregada de equipamentos para mais de dez atividades, a van da SEL está preparada para levar diversão a todos os cantos do Rio Grande do Sul. O programa já percorreu mais de 230 municípios, atendendo mais de 30 mil pessoas, desde 2021. Tendo como objetivo levar o entretenimento para crianças, adolescentes e pessoas em geral por meio de atividades lúdicas e que estimulem o convívio social e a prática esportiva.

Cerca de 120 crianças puderam desfrutar das atividades esportivas oferecidas pela unidade móvel -Foto: Divulgação SEL
Cerca de 120 crianças puderam desfrutar das atividades esportivas oferecidas pela unidade móvel -Foto: Divulgação SEL

Atividades que podem ser utilizadas

  • cama elástica
  • piscina de bolinhas
  • oficina de pintura
  • tênis de mesa
  • futebol de botão
  • vôlei
  • futebol
  • jogos de tabuleiro
  • jogos interativos
  • pipoqueira


Agendamento

As escolas estaduais e prefeituras e órgãos municipais interessadas em contar com o Programa Esporte e Lazer em Movimento em sua cidade podem enviar solicitação pelo e-mail [email protected] . O programa é gratuito, e a contrapartida solicitada é disponibilizar local adequado e seguro para a realização das atividades, bem como monitores técnicos para conduzir as atividades solicitadas.

Programa leva equipamentos de mais de dez atividades para levar diversão a todos os cantos do Rio Grande do Sul -Foto: Divulgação SEL
Programa leva equipamentos de mais de dez atividades para levar diversão a todos os cantos do Rio Grande do Sul -Foto: Divulgação SEL

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

