WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Seu Manoel
Folha Popular
Império
Niederle
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Sala
Senado Federal

CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se reúne nesta quarta-feira (22), às 10h, para votar uma pauta com cinco projetos de lei . Entre ...

20/10/2025 13h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) durante reunião na semana passada - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) durante reunião na semana passada - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se reúne nesta quarta-feira (22), às 10h, para votar uma pauta com cinco projetos de lei . Entre eles está uma proposta que estende os benefícios do Pronampe às cooperativas e a que reconheceos professores de educação infantil — inclusive de creches —como profissionais do magistério.

O PL 2.147/2021 , projeto de lei do senador Jaques Wagner (PT–BA), inclui as cooperativas com receita anual de até R$ 4,8 milhões entre os beneficiários do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Segundo Wagner, o objetivo é corrigir uma lacuna legal que impede milhares de cooperativas de pequeno porte — que têm papel central nas respectivas economias locais e na geração de empregos em diversas regiões do país — de ter acesso a linhas de crédito subsidiadas.

O senador observa que, embora tenham natureza jurídica distinta das micro e pequenas empresas tradicionais, as cooperativas de pequeno porte enfrentam as mesmas dificuldades de acesso a capital de giro e financiamento para expansão. Por isso, argumenta ele, sua proposta equipara essas entidades aos empreendimentos enquadrados no Estatuto da Micro e Pequena Empresa.

A matéria conta com relatório favorável do senador Omar Aziz (PSD–AM).

Professores

O PL 2.387/2023 , projeto de lei da deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), altera a Lei do Piso Nacional do Magistério para incluir os profissionais da educação infantil — incluindo os de creches — entre os integrantes da carreira do magistério da educação básica. A educação infantil é a etapa educacional que vai até os cinco anos de idade.

O objetivo da proposta é dar aos profissionais de educação infantil isonomia de direitos trabalhistas e previdenciários em relação aos profissionais do magistério da educação básica.

Relatora dessa matéria, a senadora Leila Barros (PDT-DF) defende a sua aprovação. Leila argumenta que o investimento em professores da educação infantil não deve ser compreendido como uma despesa, mas como um investimento com alto retorno social e econômico.

Em seu relatório, ela cita estudos conduzidos pelo economista James Heckman, Prêmio Nobel em 2000, que indicam que programas abrangentes de educação infantil de alta qualidade podem gerar um retorno sobre investimento (ROI) de até 13% ao ano.

“Ao garantir o piso salarial e a carreira para os professores de creche, [o projeto] contribui diretamente para a melhoria da qualidade da educação infantil e, consequentemente, para a obtenção desses expressivos retornos sociais e econômicos”, afirma a senadora em seu relatório.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Eduardo Gomes (ao centro) conduziu a sessão de homenagem, ao lado de integrantes da academia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Sessão especial destaca legado científico da Academia de Ciências Farmacêuticas
Criação de peixes no Pará: aquicultura é uma das atividades que poderão ser incluídas no seguro rural - Foto: Prefeitura de Marabá CCJ pode votar ampliação do seguro agrícola para outras atividades rurais
Proposta estabelece que os estados poderão ter regras próprias em questões específicas de processo penal - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ CSP vota permissão para estados legislarem sobre cumprimento de pena
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
21°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

3.18 km/h

Vento

50%

Umidade

Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Sicoob
Agro Niederle
Seco
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
Derrubadas - RS
Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
F&J Santos
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Últimas notícias
Há 38 minutos Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Há 38 minutos Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo
Há 38 minutos Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Há 38 minutos SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Há 1 hora CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Seco
Raffaelli
Império
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 3 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 7 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Seco
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Seco
Ipiranga
APPATA
Império
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados