Geral

SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos

Defesa Civil promove acolhimento de pessoas em situação de rua

20/10/2025 14h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na manhã desta segunda-feira (20), a cidade de São Paulo registrou a temperatura mínima de 11,2 graus Celsius (ºC), a mais baixa para outubro desde 2014, quando termômetros marcaram 10,7ºC.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o registro é resultado da passagem de uma frente fria acompanhada por ventos e massa de ar polar.

Para minimizar problemas, a Defesa Civil promove acolhimento da população e mobilização de pessoas em estado de vulnerabilidade social. Entre as ações emergenciais está a ativação do Abrigo Solidário, uma iniciativa do governo do estado que oferece acolhimento temporário à população em situação de rua.

Também foram emitidos alertas de frio intenso e orientações para a população. As pessoas devem evitar:

  • exposição prolongada ao frio, principalmente durante a madrugada e início do dia;
  • uso de brasas e fogareiros em ambientes fechados, para prevenir o risco de intoxicação;
  • e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

*Estagiário da EBC sob supervisão de Odair Braz Junior

