WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Folha Popular
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Império
Meganet
Sala
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Niederle
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Câmara

Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

20/10/2025 14h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2800/25, do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), que determina o início das buscas de pessoa com deficiência desaparecida imediatamente após a notificação à polícia. O texto altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência .

A relatora, deputada Dayany Bittencourt (União-CE), recomendou a aprovação. Ela disse que a proposta reconhece a vulnerabilidade acrescida das pessoas com deficiência.

“O tempo é fator crítico para a integridade física e mental da pessoa e qualquer demora pode agravar exponencialmente as consequências”, observou Dayany. “Assim, a determinação do início imediato das buscas é uma medida de equiparação de oportunidades e uma adaptação razoável do serviço público, assegurando que a resposta estatal seja proporcional à gravidade e à urgência que a situação exige”, afirmou.

Ainda segundo a relatora, a proposta confere maior segurança jurídica aos familiares, que terão atendimento ágil e prioritário, e aos agentes públicos, que passarão a contar com um comando legal claro e objetivo.

Próximos passos
Também aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o projeto será analisado agora pela Comissão Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.

Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Antonio Cruz/Agência Brasil Audiência pública debate reparação ambiental da Bacia do Rio Doce
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão debate integração entre saberes tradicionais e medicina moderna
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
21°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

3.18 km/h

Vento

50%

Umidade

Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Sala
Império
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Sala
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
Derrubadas - RS
Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Sala
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 38 minutos Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Há 39 minutos Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo
Há 39 minutos Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Há 39 minutos SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Há 1 hora CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
Sala
Império
Lazzaretti
Seco
Fitness
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 3 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 7 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados