WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Folha Popular
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Geral

Petrobras recebe licença do Ibama para perfurar Margem Equatorial

Estatal diz que pesquisa exploratória deve começar “imediatamente”

20/10/2025 15h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Petrobras/Divulgação
© Petrobras/Divulgação

A Petrobras obteve a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar operação de pesquisa exploratória na Margem Equatorial. A região, localizada no norte do país, é apontada como novo pré-sal devido ao seu potencial petrolífero.

O Ibama fez o anúncio no começo da tarde desta segunda-feira (20).

De acordo com a Petrobras, a sonda exploratória se encontra na região do bloco FZA-M-059 e a perfuração está prevista para começar “imediatamente” . O poço fica em águas profundas do Amapá, a 175 quilômetros da costa e a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas.

A perfuração dessa fase inicial tem duração estimada em cinco meses, segundo a companhia . Nesse período, a empresa busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. “Não há produção de petróleo nessa fase”, frisou a Petrobras no comunicado.

A autorização foi obtida cerca de dois meses depois da última fase do processo de licenciamento, a chamada avaliação pré-operacional (APO), que consiste em um simulado de situação de emergência e plano de reação , com atenção especial à fauna.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Promessa de segurança

A Petrobras informou que atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo Ibama – órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – cumprindo integralmente o processo de licenciamento ambiental.

A presidente da companhia, Magda Chambriard, classificou a obtenção da licença como “uma conquista da sociedade brasileira”.

“Revela o compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país”, afirmou Chambriard no comunicado.

Ela lembrou que foram cinco anos de diálogo com governos e órgãos ambientais municipais, estaduais e federais até a licença. Chambriard considera que a estatal pôde comprovar “a robustez de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente”.

“Vamos operar na Margem Equatorial com segurança, responsabilidade e qualidade técnica. Esperamos obter excelentes resultados nessa pesquisa e comprovar a existência de petróleo na porção brasileira dessa nova fronteira energética mundial”, completou.

Ibama

Por meio de nota, o Ibama informou que a emissão da licença ocorreu após “rigoroso processo de licenciamento ambiental” . Esse processo contou com elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), três audiências públicas e 65 reuniões técnicas setoriais em mais de 20 municípios do Pará e do Amapá. Também foram feitas vistorias em todas as estruturas de resposta à emergência e unidade marítima de perfuração, além da realização da APO, que envolveu mais de 400 pessoas.

Ainda de acordo com o órgão ambiental, após a negativa de 2023, foi iniciada uma “intensa discussão” com a Petrobras, que permitiu “significativo” aprimoramento substancial do projeto apresentado, especialmente em relação à estrutura de resposta a emergência.

Entre os avanços, o Ibama cita a construção e operacionalização de mais um centro de atendimento à fauna , no município de Oiapoque (AP), que se soma ao já existente em Belém.

O Ibama afirmou que as exigências adicionais foram fundamentais para a viabilização ambiental do empreendimento, considerando as características ambientais excepcionais da região da bacia da Foz do Amazonas.

O instituto antecipou que, durante a atividade de perfuração, será realizado novo exercício simulado de resposta a emergência, com foco nas estratégias de atendimento à fauna.

Nova fonte de petróleo

A Margem Equatorial ganhou notoriedade nos últimos anos, por ser tratada como nova e promissora área de exploração de petróleo e gás . Descobertas recentes de petróleo nas costas da Guiana, da Guiana Francesa e do Suriname, países vizinhos ao Norte do país, mostraram o potencial exploratório da região, localizada próxima à linha do Equador. No Brasil, a área se estende do Rio Grande do Norte até o Amapá.

A busca pela licença de exploração se iniciou em 2013, quando a petrolífera multinacional britânica BP arrematou a licitação da área. Por decisão estratégica, a companhia repassou a concessão para a Petrobras em 2021.

A Petrobras tem poços na nova fronteira exploratória, mas, até então, só tinha autorização do Ibama para perfurar os dois da costa do Rio Grande do Norte.

Em maio de 2023, o Ibama chegou a negar a licença para a área chamada de Bacia da Foz do Amazonas, o que fez a Petrobras pedir a reconsideração.

Além da companhia, setores do governo, incluindo o Ministério de Minas e Energia e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defenderam a liberação da licença. No Congresso, presidente do senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi um dos principais articuladores para apressar e autorizar a licença.

Segundo a Petrobras, a espera pela licença de exploração custou R$ 4 milhões por dia à empresa.

Um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estima que o volume potencial total recuperável da Bacia da Foz do Amazonas pode chegar a 10 bilhões de barris de óleo equivalente. Para efeito de comparação, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o Brasil tem 66 bilhões de barris entre reservas provadas, prováveis e possíveis.

Críticas

A exploração é criticada por ambientalistas, preocupados com possíveis impactos ao meio ambiente. Há também a percepção, por parte deles, de que se trata de uma contradição à transição energética, que significa a substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, que emitam menos gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global.

A Petrobras insiste que a produção de óleo a partir da Margem Equatorial é uma decisão estratégica para que o país não tenha que importar petróleo na próxima década. A estatal frisa que, apesar do nome Foz do Amazonas, o local fica a 540 quilômetros da desembocadura do rio propriamente dita.

* Matéria atualizada às 15h26, para ajuste de informações sobre a categoria da licença concedida pelo Ibama.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
© Paulo Pinto/Agência Brasil Defesa Civil alerta para frio intenso no estado de São Paulo
© Marcelo Camargo/Agência Brasil SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Império
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Meganet
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
APPATA
Fitness
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Seco
Lazzaretti
Império
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Ipiranga
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados