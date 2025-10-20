WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Folha Popular
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Niederle
Fitness
Seco
Unimed
Meganet
F&J Santos
Câmara

Comissão aprova exigência de câmeras em carros de aplicativo

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

20/10/2025 15h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que exige o videomonitoramento nos veículos utilizados em serviços de transporte por aplicativo. O texto aprovado determina que:

  • o passageiro deverá ser informado previamente sobre a existência das câmeras;
  • o passageiro será avisado do videomonitoramento quando solicitar o transporte;
  • o aviso também deverá estar afixado em local visível no interior do veículo;
  • o aviso deverá informar a finalidade da gravação, o tempo de retenção das imagens e os direitos do titular dos dados;
  • o uso indevido, o vazamento, o compartilhamento irregular ou o armazenamento não autorizado das imagens sujeitará os responsáveis às penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais , como multas, além de sanções civis e penais.

Nova versão
Foi aprovado um texto substitutivo para o PL 692/25 , do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), e seu apensado, que tratam do assunto. Originalmente, o projeto de Ribeiro tornava obrigatória a instalação de câmeras de segurança nos veículos utilizados por motoristas de aplicativos.

O texto que sai da Comissão de Comunicação, no entanto, altera a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana para incluir a exigência de câmera de segurança como diretriz do processo de regulamentação e fiscalização do serviço, a cargo de municípios e do Distrito Federal. O objetivo é preservar a autonomia dos municípios.

Proteção de dados
O relator na Comissão de Comunicação, deputado Cleber Verde (MDB-MA), aproveitou o substitutivo acatado anteriormente na Comissão de Viação e Transportes e fez novos ajustes para reforçar a segurança e a transparência no tratamento de dados.

“A coleta de dados por meio de câmeras de segurança configura tratamento de dados pessoais, o que exige base legal, finalidade legítima e respeito aos princípios da transparência e da segurança”, argumentou.

Cleber Verde explicou que o videomonitoramento poderá ser realizado até mesmo por meio de câmeras de aparelhos celulares já disponíveis, minimizando custos e adaptações dos veículos.

“A previsão de câmeras ou outros mecanismos tecnológicos de registro contribui para inibir condutas criminosas e oferecer provas mais confiáveis em eventual persecução penal”, afirmou o relator. “Ao mesmo tempo, evita que sejam impostas medidas de difícil implementação ou de baixa efetividade, como o reconhecimento facial diário dos motoristas.”

Próximos passos
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo. Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para proteger dados de produtores rurais
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que transforma guardas municipais em polícia municipal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Seco
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Sala
Fitness
Tarzan
Meganet
Sicredi
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
APPATA
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Sicoob
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Seco
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados