WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Folha Popular
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Niederle
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Debatedores discutem inclusão social e próteses para pessoas com deficiência

Durante audiência pública no Senado nesta segunda-feira (20),especialistas e ativistasdefenderam mais visibilidade e inclusão para as pessoas com a...

20/10/2025 17h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Audiência pública no Senado teve como tema o projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Agenesia de Membros - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Audiência pública no Senado teve como tema o projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Agenesia de Membros - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Durante audiência pública no Senado nesta segunda-feira (20),especialistas e ativistasdefenderam mais visibilidade e inclusão para as pessoas com agenesia — que é a ausência ou o desenvolvimento incompleto de um membro do corpo. Também foi discutida a oferta de próteses fabricadas em impressoras 3D.

O debate, promovido pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, teve como tema o projeto de lei que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Agenesia de Membros, a ser comemorado em 25 de agosto ( PL 3.506/2020 ). Todos os participantes do encontro apoiaram a iniciativa.

— Criar uma data de conscientização é, antes de tudo, dar visibilidade, chamar a atenção do poder público e da sociedade para a necessidade de inclusão, de acesso à reabilitação, de avanço das pesquisas e de acolhimento [das pessoas com agenesia] desde o nascimento — declarou o deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), autor do projeto.

A presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), é a relatora da proposta no Senado — a matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados. A audiência desta segunda-feira aconteceu a pedido de Damares.

Próteses

O professor Renan Balzani coordena uma equipe na Universidade de Brasília (UnB) que fabrica, em impressoras 3D, próteses para serem doadas. Ele ressalta que essas próteses são produzidas com um custo baixo, entre R$ 50 e R$ 100, "e são mecânicas, ou seja, são funcionais".

Outra iniciativa que utiliza impressoras 3D é a parceria entre Câmara Brasileira de Tecnologias Educacionais (CBTE) e a Apae do Distrito Federal. A parceria tem o objetivo de capacitar pessoas a produzir próteses, cadeiras de rodas e outras tecnologias assistivas.

— Podemos qualificar os jovens, dando a eles a capacidade de desenvolver modelagens e softwares. Eles podem ser ensinados, por exemplo, a operar o software de modelagem e operar uma impressora 3D, desenvolver recursos adaptativos de próteses, não só de produtos, mas também de cadeiras de rodas que podem ser evolutivas conforme a idade e o peso, à medida que as crianças com agenesia forem crescendo — disse Wallas Nunes, presidente da CBTE.

Ele acrescentou que os integrantes das Apaes, por exemplo, podem ser estimulados a treinar nos equipamentos disponibilizados pela CBTE e a trabalhar no desenvolvimento de suportes e cadeiras especiais, entre outros equipamentos, obtendo assim uma nova profissão.

A coordenadora do Núcleo de Defesa e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal, Amanda Cristina Ribeiro Fernandes, defendeu a autonomia de escolha. Ela ressaltou que a oferta de próteses é algo ao qual as pessoas podem aderir ou não.

Acesso desigual e falta de dados

A presidente do Instituto DNA Saúde, Santusa Santana, observou que é desigual o acesso da população a serviços de reabilitação e a instrumentos como órteses, próteses e materiais especiais. Para ela, o desenho de políticas públicas deve levar em conta o acesso a essas tecnologias. Além disso, Santusa afirmou que é necessária uma atualização constante dos critérios de inclusão e de quais procedimentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Santusa enfatizou a importância dos levantamentos para o planejamento das ações, mas ressalvou que os dados clínicos estão dispersos, o que dificulta a gestão por resultados. Ela também apontou “outro grave problema”: a inexistência de dados sobre o número de pessoas com agenesia no Brasil.

— Sem dados, a gente não tem como planejar recursos, onde alocar esses recursos, nem como elaborar políticas públicas. É preciso medir para planejar. A gente precisa ter indicador, precisa ter a participação das pessoas e pensar em continuidade, com política de Estado e não de governo, para garantir a inclusão — declarou ela.

Ativistas

A presidente da Associação Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas (AmaviRaras), Lauda Vieira dos Santos, destacou que mais de 13 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de doença rara, das quais 80% teriam origem genética. Além disso, segundo ela, 95% das doenças raras não possuem tratamento específico e os desafios persistem, apesar dos avanços legislativos e institucionais. Lauda é ativista na área desde que sua filha Laís foi diagnosticada, em 1992, com uma doença rara aos três anos de idade.

O presidente da Associação Lelê de Agenesia de Membros, Ricardo Fabris Paulin, agradeceu ao Senado por promover o debate, reiterando que audiências públicas como essa são fundamentais para proporcionar visibilidade à questão. Ele frisou que todas as doenças raras, e não apenas a agenesia, precisam ser de amplo conhecimento da sociedade.

— Quantas e quantas vezes a gente ouve a pessoa [com doença rara] falar: "Ah! Eu já sofri preconceito". Por que a gente não luta no dia a dia com isso? Então, a Associação Lelê sempre veio muito por causa disso. Porque para mim era muito fácil cuidar da minha filha. Mas, e dos outros? — questionou ele.

Indígenas

Damares Alves informou que a CDH enviará um ofício à Secretaria Nacional de Saúde Indígena solicitando dados sobre o número e as condições de vida das crianças indígenas com agenesia no Brasil. A senadora salientou que é fundamental o país tomar conhecimento dessas informações, para que a população seja conscientizada sobre os direitos dessa população e para que o poder público saiba onde aplicar seus recursos.

— Não há política pública sem números, e os dados são importantíssimos para sabermos onde colocar o dinheiro. Uma audiência como esta tem o poder de mudar a vida de muitas pessoas lá na ponta. Creio que a notificação desses casos precisa ser compulsória.

O debate aconteceu a pedido de Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O debate aconteceu a pedido de Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, e a depoente desta segunda-feira, Tonia Andrea Inocentini Galletino - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Marcio Bittar apresentou voto favorável ao PL 2.169/2019, de Flavio Bolsonaro - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH vota aumento do prazo máximo de internação em medida socioeducativa
O senador Sérgio Petecão é presidente da comissão mista - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Comissão da MP que suspende taxa de taxímetro por 5 anos se reúne na quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Sala
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Sala
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Sala
Raffaelli
Unimed
Império
Meganet
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Império
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Sicredi
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados