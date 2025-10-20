WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Folha Popular
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Senado Federal

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais será tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terç...

20/10/2025 17h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A PEC 148/2015, de Paulo Paim, reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais - Foto: Abraciclo
A PEC 148/2015, de Paulo Paim, reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais - Foto: Abraciclo

A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais será tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (21), a partir de 10h. A diminuição da jornada está na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015 , do senador Paulo Paim (PT-RS).

O requerimento para discuti-la é do senador Rogério Marinho (PL-RN), para quem o debate sobre o tema deve "alcançar os diversos setores da sociedade" ( REQ 52/2025 – CCJ ). Na opinião de Marinho, países que conseguiram reduzir a jornada de trabalho o fizeram em contextos de "alta produtividade, maior formalidade e robustez institucional", circunstâncias que a seu ver ainda "não refletem a realidade brasileira".

Já Paim diz que a PEC é "viável, necessária e equilibrada", além de proteger a economia e fortalecer a justiça social.

— [A PEC] Representa um avanço civilizatório, compatível com a Constituição e com os direitos humanos: garante repouso mínimo de dois dias por semana e irredutibilidade salarial — afirmou o senador, em discurso no Plenário no último dia 13.

Na Câmara dos Deputados, o debate também se intensificou nos últimos tempos. A deputada Erika Hilton (PSol-SP) apresentou , no início deste ano, a PEC 8/2025 , que vai na mesma linha da proposta de Paim: redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. A deputada também foi convidada para a audiência da CCJ.

Entre os demais convidados para a audiência, estão os economistas e professores José Pastore, da USP, e Fernando de Holanda Barbosa Filho, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), Edmilson Pereira de Assis, e a procuradora do Trabalho Cirlene Luiza Zimmermann também estarão entre os debatedores.

O fundador do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), Rick Azevedo, já confirmou presença na audiência. Ele é vereador no Rio de Janeiro (RJ) e militante por jornadas de trabalho mais reduzidas. Uma petição on-line que pede a redução da jornada, criada por Azevedo, alcançou mais de milhões de assinaturas.

A audiência pública será no Plenário 3 da Ala Alexandre Costa, no Senado, e terá caráter interativo, com a possibilidade de participação popular.

No entendimento de Paulo Paim, autor da PEC 148/2015, a redução da jornada é
No entendimento de Paulo Paim, autor da PEC 148/2015, a redução da jornada é "viável, necessária e equilibrada" - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Autor do pedido para o debate na CCJ, Rogério Marinho argumenta que a redução da jornada dependeria de
Autor do pedido para o debate na CCJ, Rogério Marinho argumenta que a redução da jornada dependeria de "alta produtividade, maior formalidade e robustez institucional", circunstâncias que "não refletem a realidade brasileira" - Foto: Pedro França/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, e a depoente desta segunda-feira, Tonia Andrea Inocentini Galletino - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Marcio Bittar apresentou voto favorável ao PL 2.169/2019, de Flavio Bolsonaro - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH vota aumento do prazo máximo de internação em medida socioeducativa
O senador Sérgio Petecão é presidente da comissão mista - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Comissão da MP que suspende taxa de taxímetro por 5 anos se reúne na quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Seco
Fitness
Ponto Grill
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Império
Meganet
Sala
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Seco
Império
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Unimed
Lazzaretti
Seco
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Sicredi
Sala
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados