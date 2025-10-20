WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
F&J Santos
Sicredi
Folha Popular
Fitness
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Niederle
Lazzaretti
Câmara

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários

A proposta dará origem a um projeto de lei complementar (PLP) de autoria da comissão, que será apresentado nos próximos dias

20/10/2025 18h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Marina Ramos/Câmara dos Deputados

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou relatório que propõe reduzir de forma linear em 10% os benefícios tributários concedidos pelo governo federal.

O documento, elaborado pelo deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), relator da Subcomissão Especial das Isenções Especiais, prevê duas etapas de corte: 5% em 2026 e 5% em 2027.

O texto também define novas regras para a criação de isenções fiscais, como limite máximo de cinco anos de vigência e teto de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) para o total de benefícios concedidos.

A proposta foi aprovada em 15 de outubro e dará origem a um projeto de lei complementar (PLP) de autoria da comissão, que será apresentado nos próximos dias.

O texto proíbe o governo federal de conceder novos incentivos financeiros ou creditícios e de prorrogar os existentes. Exceções só serão permitidas com compensação equivalente em outros benefícios da mesma natureza.

Segundo o relator, microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte continuarão com as regras atuais.

“O MEI, que fatura até R$ 82 mil por ano, está fora; a microempresa, até R$ 360 mil, também; e a empresa de pequeno porte, até R$ 4,8 milhões, igualmente”, afirmou Benevides.

Impacto atual
De acordo com o relatório, o Brasil gasta cerca de R$ 800 bilhões por ano com benefícios tributários. O deputado ressaltou que, ao contrário dos gastos orçamentários da União, não há mecanismos de controle nem de avaliação de resultados dessas isenções.

Benevides destacou que o gasto brasileiro com isenções equivale a quase 6% do PIB, enquanto a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é inferior a 5%.

O relator também alertou para a concentração dos benefícios: dez setores concentram 85% dos valores, principalmente o Simples Nacional e o agronegócio. Mais de 60% dos gastos se concentram nas regiões Sul e Sudeste.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Contribuições do TCU ao debate sobre gastos tributários. Dep. Merlong Solano (PT-PI)
Merlong Solano considera urgente o debate sobre o tema

Novos incentivos
A proposta estabelece que novas concessões, ampliações ou renovações de benefícios só poderão ocorrer após análise prévia que apresente objetivos, metas e estimativas de impacto, além de mecanismos de monitoramento e transparência.

Cada proposta deverá indicar o órgão responsável pelo acompanhamento e prever avaliações de efetividade a cada cinco anos, condição necessária para eventual prorrogação.

O deputado Merlong Solano (PT-PI) lembrou que a Constituição já determina a redução gradativa dos incentivos fiscais até o limite de 2% do PIB, conforme emenda aprovada em 2021. "Neste momento, nós estamos chegando a 6% do PIB. Então, é um debate urgente", afirmou.

Por fim, o texto prevê que recursos destinados a pessoas jurídicas só poderão ser concedidos por meio de lei específica, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com previsão orçamentária.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para proteger dados de produtores rurais
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que transforma guardas municipais em polícia municipal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Império
Sicredi
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Sicredi
Império
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Império
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Seco
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Ipiranga
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados