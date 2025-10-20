WhatsApp

Tenente Portela

Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino

Esportes

20/10/2025 18h16
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A comunidade de Daltro Filho sediará, no dia 29 de novembro, o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino, evento que reunirá participantes ao longo do dia em uma programação voltada à integração e à confraternização.

A iniciativa é voltada às sociedades de damas e grupos de idosos que praticam bolãozinho, com a possibilidade de cada sociedade inscrever também uma dupla de canastra. As participantes terão almoço gratuito, oferecido como parte da programação.

Como etapa preparatória, uma reunião de organização foi realizada na sexta-feira, 17, no Centro Cultural, reunindo secretários municipais, representantes da Emater e membros das sociedades e grupos de idosos. O encontro teve como objetivo alinhar detalhes de programação e logística do torneio.

As inscrições permanecem abertas até o dia 24 de novembro, no escritório da Emater de Tenente Portela.

O evento é promovido pela Administração Municipal, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto e do Gabinete da Primeira-Dama.

  Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
