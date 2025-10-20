WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Meganet
Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Folha Popular
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Câmara

Comissão aprova política agrícola para incentivar produção de lúpulo no país

Quase todo o lúpulo consumido pela indústria cervejeira brasileira é importado

20/10/2025 18h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Mário Agra/Câmara dos Deputados
Mário Agra/Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4275/24 , que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção de Lúpulo de Qualidade. O intuito da proposta é elevar a qualidade e a oferta nacional do produto, essencial para a produção de cerveja.

Atualmente, quase todo o lúpulo consumido pela indústria cervejeira brasileira é importado. O Brasil é o terceiro maior produtor da bebida no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

A proposta prevê as diretrizes e os instrumentos da nova política. Entre eles:

  • o desenvolvimento de inovações tecnológicas relacionadas à produção, ao processamento e ao armazenamento do lúpulo;
  • a coordenação e a integração das atividades dos diversos elos da cadeia produtiva;
  • a agregação de valor ao produto in natura e a rastreabilidade da produção;
  • a oferta de crédito rural para a pré e pós-colheita, com ênfase em agricultores familiares e pequenos produtores; e
  • assistência técnica e extensão rural.

Pelo texto, o governo deverá definir em regulamento as características do lúpulo de qualidade.

Oportunidade
O projeto é da deputada Delegada Adriana Accorsi (PT-GO). Ela afirma que a medida visa estabelecer uma estrutura institucional que incentive a produção nacional de lúpulo de qualidade, beneficiando principalmente a agricultura familiar e a indústria cervejeira artesanal.

Para a relatora, deputada Magda Mofatto (PRD-GO), o fortalecimento da produção nacional de lúpulo é estratégico não apenas para atender à demanda da indústria cervejeira, mas também para reduzir a vulnerabilidade externa de um setor que movimenta bilhões de reais por ano no Brasil. "Ao fomentar a pesquisa agrícola, a inovação tecnológica e a organização dos produtores em associações e cooperativas, o projeto cria condições para que o país avance na autossuficiência desse insumo essencial", afirmou.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para proteger dados de produtores rurais
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que transforma guardas municipais em polícia municipal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Império
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Unimed
Sala
Meganet
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Seu Manoel
Sicoob
Império
Seco
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Meganet
Seco
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Fitness
APPATA
Unimed
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados