WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Meganet
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Fitness
Folha Popular
Rádio Municipal
Niederle
Agricultura

Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), fez a entrega, nesta segunda-feira ...

20/10/2025 21h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Equipamentos serão cedidos às prefeituras por meio de contratos com a Seapi -Foto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Equipamentos serão cedidos às prefeituras por meio de contratos com a Seapi -Foto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), fez a entrega, nesta segunda-feira (20/10), de 44 equipamentos agrícolas para 20 municípios gaúchos. Os itens foram adquiridos com recursos de emendas da bancada federal gaúcha e emenda individual. Aentregados implementos aconteceu em Esteio, na sede do Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos de Água (Dinfra).

Participaram do ato o diretor-geral da Seapi, Márcio Amaral; o diretor do Dinfra, Darci José Lauermann; e a assessora técnica da Casa Civil, Magda Maciel Bueno.

Do total de equipamentos entregues, 40 são carretas agrícolas, uma ensiladeira, uma enxada rotativa e duas plantadeiras, totalizando cerca de R$ 903,9 mil. Os implementos fazem parte de emendas parlamentares referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, que ainda estavam pendentes.

Ação integra política pública de apoio ao desenvolvimento rural no Estado

Essa política pública de conjunto de equipamentos tem como objetivo mitigar as dificuldades enfrentadas pelos municípios, por meio de convênios firmados entre governo do Estado e a Seapi, viabilizando implementos que contribuem para o fortalecimento da produção e o desenvolvimento para o produtor rural.

O diretor-geral da Seapi, destacou a importância da distribuição dos equipamentos. “A entrega desses equipamentos vem ao encontro de uma necessidade que os municípios sempre têm que é de trabalhar o fomento, principalmente da agricultura familiar, que demanda atenção especial. E as carretas agrícolas servem para a produção de silagem para o gado e para a ovinocultura, para desenvolver as necessidades do rebanho”, concluiu Amaral.

Os municípios beneficiados são: Alegrete, Barracão, Encruzilhada do Sul, Engenho Velho, Gaurama, Joia, Machadinho, Manoel Viana, Marcelino Ramos, Novo Barreiro, Pinhal Grande, Rondinha, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santa Margarida do Sul, Santo Antônio do Palma, Santo Augusto, Santo Expedito do Sul, Sete de Setembro e Tupanciretã.

As prefeituras receberão as máquinas por meio de contratos de cessão de uso com a Seapi.

Texto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Estabilidade populacional da cigarrinha-do-milho indica eficácia do manejo nas lavouras catarinenses
Foto: Divulgação Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Foto: Reprodução/Secom SC Agronegócio de Santa Catarina bate recordes e reforça protagonismo nacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

APPATA
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Raffaelli
Mercado do povo
Unimed
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Tarzan
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
APPATA
Meganet
Sala
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
APPATA
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados