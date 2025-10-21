WhatsApp

Região

Sicoob Creditapiranga celebra 93 anos de história, cooperação e desenvolvimento regional

Cooperativismo

21/10/2025 08h15
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Neste dia 21 de outubro, o Sicoob Creditapiranga celebra seus 93 anos de fundação, reafirmando seu compromisso com o cooperativismo, a justiça financeira e o desenvolvimento das comunidades onde atua.

Fundada em 1932, ainda sob o nome de Caixa Rural União Popular de Porto Novo, a cooperativa é reconhecida como a primeira do ramo de crédito no estado de Santa Catarina — um marco histórico que reflete a força da união e da solidariedade dos colonizadores da região.

Inspirada nos princípios do sistema cooperativo Reiffeisen, trazido ao Brasil pelo Padre Theodor Amstad em 1902, a cooperativa nasceu como resposta às dificuldades enfrentadas pelos pioneiros da então colônia Porto Novo, hoje Itapiranga/SC.

Hoje, o Sicoob Creditapiranga atende milhares de cooperados nos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, em Santa Catarina, além de Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal, Horizontina e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, com uma estrutura moderna e um portfólio completo de produtos e serviços financeiros.

Mais do que uma instituição financeira, o Sicoob Creditapiranga é um agente de transformação social. Com forte atuação em programas educacionais e projetos voltados para jovens, mulheres e escolas, a cooperativa investe continuamente na educação financeira e na aproximação com seu quadro social. Reuniões comunitárias, comitês de líderes e parcerias com entidades públicas e privadas reforçam o compromisso da instituição com o desenvolvimento local.

Para o Presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, comemorar 93 anos é um marco importante na história da cooperativa. “Esta data representa o reconhecimento da força de uma comunidade que acredita no cooperativismo como instrumento de transformação. Nestes 93 anos, cada conquista é fruto do trabalho coletivo, da confiança dos nossos associados e do empenho de nossos colaboradores. Seguimos firmes no propósito de oferecer soluções financeiras justas, humanas e sustentáveis, renovando sempre nosso compromisso com a inovação, a transparência e o cuidado com as pessoas.”

A celebração dos 93 anos é também uma oportunidade para reconhecer o papel fundamental dos cooperados, cuja participação ativa diferencia a cooperativa de um banco tradicional. A gestão democrática e transparente, aliada à fidelização dos cooperados, fortalece o propósito do Sicoob Creditapiranga: conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade.

Com 93 anos de história, o Sicoob Creditapiranga segue firme em sua trajetória, honrando suas raízes e olhando para o futuro com inovação, responsabilidade e cooperação. E como parte desse movimento de expansão e fortalecimento regional, a cooperativa se prepara para inaugurar, em breve, uma nova agência no município de Palmitinho/RS, ampliando ainda mais sua presença no estado e reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atua.

Fonte: Sicoob Creditapiranga - Assessoria de Comunicação e Marketing.

 

Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
