WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Seco
Seu Manoel
Folha Popular
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Niederle
F&J Santos
APPATA
Fitness
Senado Federal

Ex-presidente de associação se cala na CPMI e parlamentares falam em prisão

Ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), Felipe Macedo Gomes se recusou a prestar esclarecimentos à CPMI do INSS nesta segunda-feir...

21/10/2025 09h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Alfredo Gaspar (2º à esq.), Carlos Viana (ao centro), Felipe Gomes (2º à dir.) e o advogado do depoente na CPMI - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Alfredo Gaspar (2º à esq.), Carlos Viana (ao centro), Felipe Gomes (2º à dir.) e o advogado do depoente na CPMI - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), Felipe Macedo Gomes se recusou a prestar esclarecimentos à CPMI do INSS nesta segunda-feira (20). Investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) o apontam como um dos operadores da fraude de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O silêncio incomodou os parlamentares. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), informou que vai apresentar um pedido de prisão preventiva de Gomes na próxima reunião deliberativa.

— Vou me manter em silêncio — respondeu Gomes, diante de quase todos questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e dos demais parlamentares.

Amparado por um habeas corpus (HC), Felipe Macedo Gomes permaneceu em silêncio na maior parte da oitiva. Ele se recusou a fazer o juramento de dizer a verdade e a assinar o termo correspondente. Seu advogado, Levy Magno, argumentou que Gomes não comparecia como testemunha, mas sim na condição de investigado.

O presidente da comissão, senador Carlos Viana, contestou a argumentação e reforçou que a investigação da CPMI é autônoma em relação ao inquérito da Polícia Federal. Segundo ele, Gomes foi convocado na condição de testemunha.

— O senhor Felipe Macedo Gomes está aqui na condição de testemunha, uma vez que o inquérito da Polícia Federal, como o senhor mesmo disse, corre em outra instância, em outra situação, em que nós estamos com uma investigação totalmente autônoma. Vai ser respeitado o direito dele de não se incriminar — disse Viana.

Esquema

Diante do silêncio do depoente, o relator decidiu fazer uma exposição do suposto esquema integrado por Felipe Macedo Gomes.

A entidade movimentou R$ 143 milhões entre 2022 e 2024 e, segundo as autoridades, 96,9% dos aposentados afirmaram não ter autorizado os débitos.

Além da Amar Brasil, Felipe Macedo Gomes também estaria envolvido em outras entidades que são alvo de investigação: a Master Prev, a Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (Andiapp) e a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (Aasap). Segundo o relator da CPMI, essas quatro associações, juntas, movimentaram ao menos R$ 700 milhões por meio de descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

O esquema também envolveria outros investigados: Américo Monte, Anderson Cordeiro e Igor Delecrode. A Polícia Federal identificou uma frota milionária de carros de luxo registrada em nome dos quatro. Entre os veículos, estão uma Ferrari, cinco BMWs e 16 Porsches.

O relator apontou ainda o envolvimento de servidores de alto escalão do INSS, como André Fidelis, Virgílio Antônio e Jucimar Fonseca, que teriam facilitado o esquema das associações.

— Felipe, Américo, Anderson e Igor. Todos eles tiveram facilidades dentro do INSS. Os funcionários concursados do INSS abriram as portas da corrupção, permitindo o desvio de recursos de aposentados e pensionistas — disse Alfredo Gaspar.

Segundo ele, o contador Mauro Concilio Palombo e o advogado Daniel Dirani tiveram papel central na montagem da rede criminosa, operando simultaneamente dentro e fora do órgão.

— O senhor Felipe Macedo Gomes lucrou bastante, o senhor Américo Monte lucrou bastante, o senhor Igor e o senhor Anderson Vasconcelos. Mas tem duas pessoas aqui que lucraram tanto ou mais: o doutor Daniel Dirani e o senhor Mauro Concilio Palombo, um advogado e um contador, e eles montaram essa teia — afirmou o relator.

Onyx Lorenzoni

Felipe Macedo Gomes chefiava a Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB) em 2022, quando deu entrada no INSS no pedido para formalizar o acordo de cooperação técnica (ACT) que permitiu os descontos indevidos sobre benefícios previdenciários. Naquele mesmo ano, ele doou R$ 60 mil para a campanha do ex-ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni ao governo do Rio Grande do Sul. Ele também se recusou a responder sobre essa questão ao ser questionado pelo relator.

— Foi propina para o Onyx Lorenzoni? Por que o senhor depositou R$ 60 mil na conta do ex-ministro da Previdência? O senhor deixou o Onyx Lorenzoni em uma saia justa — disse Alfredo Gaspar, ao pedir uma explicação do depoente, que mais uma vez ficou em silêncio.

As poucas vezes em que Felipe Macedo Gomes decidiu responder foram relacionadas à sua religiosidade. Já perto das 3h da madrugada desta terça (21), ao final da reunião, ele respondeu ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), sobre notícias veiculadas na imprensa que o associavam ao patrocínio de um evento da Igreja da Lagoinha e à sua amizade com o pastor André Valadão.

Gomes negou ter financiado o evento realizado no estádio Allianz Parque, do Palmeiras, e afirmou que não mantém amizade com Valadão.

— Eu não paguei réveillon algum. Sou uma ovelha da igreja. Também é uma falácia me colocar como amigo do Valadão — disse.

Engenharia complexa

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ressaltou que o investigado permaneceu apenas 32 dias na presidência da instituição, tempo que considerou “muito pouco para alguém ficar tão rico”. A senadora apelou para que o investigado colabore com a Justiça, destacando que ele ainda tem a chance de fazer uma delação premiada, e duvidou que ele tenha sido o único responsável por todo o esquema.

— É difícil acreditar que tenha sido o único engenheiro de toda essa fraude.

O senador Rogério Marinho (PL-RN) reforçou que o esquema ocorreu durante diferentes governos e classificou o caso como “uma engenharia complexa que precisa ser exposta".

— Estamos diante de uma situação que não pode ser encoberta. Temos a responsabilidade de desvendar esse caso — acrescentou.

Para o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), a CPMI tem que avançar para entender como a Amar Brasil e outras entidades conseguiram o acesso ao INSS.

— A Amar Brasil foi montada com uma estratégia corrupta para entrar no INSS e praticar saques contra os aposentados. Temos que checar como essa entidade foi autorizada em agosto de 2022 a entrar para saquear aposentados e pensionistas — apontou.

O presidente da CPMI, Carlos Viana, com Felipe Macedo Gomes, que depôs como testemunha - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O presidente da CPMI, Carlos Viana, com Felipe Macedo Gomes, que depôs como testemunha - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Médico cardiologista, Papaléo Paes também foi senador, prefeito de Macapá e vice-governador do Amapá - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Confúcio Moura leu o relatório de Alessandro Vieira para o PL 5.696/2023, que vai ao Plenário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE aprova garantia de acesso à água potável nas escolas
A medida provisória (MP) 1.321/2025 liberou mais R$ 2,5 milhões, que se somam a R$ 307,8 milhões destinados a pesquisas da Embrapa - Foto: Jonas Oliveira/sindilat Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

3.86 km/h

Vento

49%

Umidade

Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Seco
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Unimed
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Tarzan
Sicredi
Império
Sicoob
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Sala
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Seco
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 48 minutos Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Há 48 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 48 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Meganet
Sicoob
Fitness
Ipiranga
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
APPATA
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados