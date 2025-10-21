WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
F&J Santos
Folha Popular
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Império
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa

O governo liberou R$ 2,5 milhões extras para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizar cinco novas pesquisas no setor. Para ...

21/10/2025 10h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A medida provisória (MP) 1.321/2025 liberou mais R$ 2,5 milhões, que se somam a R$ 307,8 milhões destinados a pesquisas da Embrapa - Foto: Jonas Oliveira/sindilat
A medida provisória (MP) 1.321/2025 liberou mais R$ 2,5 milhões, que se somam a R$ 307,8 milhões destinados a pesquisas da Embrapa - Foto: Jonas Oliveira/sindilat

O governo liberou R$ 2,5 milhões extras para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizar cinco novas pesquisas no setor. Para isso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória (MPV) 1.321/2025 com o crédito extraordinário nesta terça-feira (21).

Os estudos poderão ser realizados em qualquer região do país. O valor se soma aos R$ 307,8 milhões já autorizados no orçamento de 2025 para a Embrapa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária desde 1973.

Os créditos extraordinários são liberados em situações de urgência e permitem o uso dos recursos de imediato. Ainda assim, o Congresso Nacional deve analisar a MP no máximo em 120 dias. Se aprovada, a medida se converte em lei, o que mantém o valor disponível ao Poder Executivo durante o ano. Caso contrário, o governo dispõe do valor apenas durante o tempo de vigência da medida provisória.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Médico cardiologista, Papaléo Paes também foi senador, prefeito de Macapá e vice-governador do Amapá - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Confúcio Moura leu o relatório de Alessandro Vieira para o PL 5.696/2023, que vai ao Plenário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE aprova garantia de acesso à água potável nas escolas
Alfredo Gaspar (2º à esq.), Carlos Viana (ao centro), Felipe Gomes (2º à dir.) e o advogado do depoente na CPMI - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Ex-presidente de associação se cala na CPMI e parlamentares falam em prisão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

3.86 km/h

Vento

49%

Umidade

Fitness
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Sala
APPATA
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Império
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Últimas notícias
Há 48 minutos Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Há 48 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 48 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Lazzaretti
Meganet
APPATA
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Sala
Império
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados