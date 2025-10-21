WhatsApp

Comissão especial debate condições de trabalho no setor portuário

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro ( PL 733/25 ) realiza audiência públ...

21/10/2025 10h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Cláudio Neves/Portos do Paraná
Cláudio Neves/Portos do Paraná

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro ( PL 733/25 ) realiza audiência pública nesta quarta-feira (22) para ouvir representantes dos trabalhadores do setor.

O debate atende a pedidos de diversos deputados e está marcado para as 14h30, no plenário 8.

Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir as condições de trabalho e avaliar os impactos das mudanças previstas no projeto sobre as atividades portuárias e a rotina dos portos.

A proposta
O novo marco regulatório deve substituir o que está em vigor desde 2013 ( Lei 12.815/13 ). Com 151 artigos, o PL 733/25 altera normas sobre regulação do setor, precificação dos serviços, contratação de mão de obra e licenciamento ambiental.

A proposta é de autoria do deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA) e replica o anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas criada pela Câmara para revisar a legislação portuária.

Comissão especial
A comissão especial foi instalada no dia 9 de julho e tem como presidente o deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), que espera votar a proposta até o fim do ano . O relator é o deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA).

