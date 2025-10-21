WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Meganet
Raffaelli
Niederle
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Império
Sicredi
F&J Santos
Folha Popular
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Meio ambiente

Jardim Botânico, Zoológico de Sapucaia do Sul e Parque de Itapuã passam a aceitar pagamento via Pix

A partir de sábado (25/10), o ingresso para entrada no Jardim Botânico de Porto Alegre, no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e no Parque Estadual...

21/10/2025 10h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Iniciativa agiliza acesso a atrações como o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul [foto de agosto/25] -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Iniciativa agiliza acesso a atrações como o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul [foto de agosto/25] -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema

A partir de sábado (25/10), o ingresso para entrada no Jardim Botânico de Porto Alegre, no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão,poderá ser pago por meio do sistema Pix. A nova modalidade visa oferecer mais agilidade, praticidade e segurança aos visitantes.

A iniciativa é do governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), gestora dos parques, e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). A ação integra o conjunto de ações voltadas à modernização dos serviços públicos e à melhoria da experiência do cidadão.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destaca que a adoção do pagamento digital reflete o compromisso do Estado com a inovação. “A ampliação dos meios de pagamento é mais um passo na modernização dos nossos serviços e no fortalecimento da relação entre cidadão e meio ambiente. Queremos que a experiência do visitante seja prática, segura e agradável, desde a chegada até o momento da saída”, afirma.

Nos próximos meses, o governo também implementará a bilhetagem eletrônica, que permitirá o uso de cartões de débito e crédito, ampliando as opções disponíveis para o público. O fornecimento dos equipamentos será liderado pela SPGG. Todos os valores arrecadados são destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema).

"A adoção do Pix nos parques estaduais é resultado de um esforço conjunto para tornar o acesso mais acessível a todos. A SPGG tem atuado de forma estratégica na integração tecnológica e na superação dos desafios de conectividade, garantindo soluções que beneficiem a população", ressalta a secretária da pasta, Danielle Calazans.

Além do Jardim Botânico, do zoológico e de Itapuã, a Sema administra outras 24 Unidades de Conservação (UCs) espalhadas pelo Estado. Anteriormente, foram anunciadas melhorias nas UCs e definido o investimento de R$ 5 milhões na infraestrutura do Jardim Botânico.

Nesta segunda-feira (20/10), entra em operação o pagamento via Pix para solicitações de licenciamento na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Até então, o pagamento era realizado exclusivamente por boleto bancário.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Felipe Borges/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Evento inclui palestras e painéis debatendo inovação no ecoturismo e sustentabilidade -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema Governo anuncia criação de nova trilha de longo curso localizada no Vale do Taquari
Foto: Reprodução/Secom SC Santa Catarina alcança 96% dos municípios com programa de gestão de resíduos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

3.86 km/h

Vento

49%

Umidade

Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Unimed
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Império
Lazzaretti
Sicredi
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Império
Últimas notícias
Há 48 minutos Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Há 48 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 49 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Sala
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados