Jardim Botânico, Zoológico de Sapucaia do Sul e Parque de Itapuã passam a aceitar pagamento via Pix

A partir de sábado (25/10), o ingresso para entrada no Jardim Botânico de Porto Alegre, no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão,poderá ser pago por meio do sistema Pix. A nova modalidade visa oferecer mais agilidade, praticidade e segurança aos visitantes.

A iniciativa é do governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), gestora dos parques, e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). A ação integra o conjunto de ações voltadas à modernização dos serviços públicos e à melhoria da experiência do cidadão.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destaca que a adoção do pagamento digital reflete o compromisso do Estado com a inovação. “A ampliação dos meios de pagamento é mais um passo na modernização dos nossos serviços e no fortalecimento da relação entre cidadão e meio ambiente. Queremos que a experiência do visitante seja prática, segura e agradável, desde a chegada até o momento da saída”, afirma.

Nos próximos meses, o governo também implementará a bilhetagem eletrônica, que permitirá o uso de cartões de débito e crédito, ampliando as opções disponíveis para o público. O fornecimento dos equipamentos será liderado pela SPGG. Todos os valores arrecadados são destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema).

"A adoção do Pix nos parques estaduais é resultado de um esforço conjunto para tornar o acesso mais acessível a todos. A SPGG tem atuado de forma estratégica na integração tecnológica e na superação dos desafios de conectividade, garantindo soluções que beneficiem a população", ressalta a secretária da pasta, Danielle Calazans.

Além do Jardim Botânico, do zoológico e de Itapuã, a Sema administra outras 24 Unidades de Conservação (UCs) espalhadas pelo Estado. Anteriormente, foram anunciadas melhorias nas UCs e definido o investimento de R$ 5 milhões na infraestrutura do Jardim Botânico.

Nesta segunda-feira (20/10), entra em operação o pagamento via Pix para solicitações de licenciamento na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Até então, o pagamento era realizado exclusivamente por boleto bancário.