WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Sicredi
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Niederle
Unimed
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Meganet
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Geral

Temperatura em São Paulo cai para 10ºC e bate novo recorde em outubro

Governo do estado mantém operação Abrigo Solidário

21/10/2025 11h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

Em plena primavera, a cidade de São Paulo bateu um novo recorde de frio na manhã desta terça-feira (21), com 10,8ºC. É a temperatura mais baixa para o mês de outubro desde 2014 , superando a marca anterior para o mesmo mês - 11,2ºC - , registrada nesta segunda (20).

Segundo a Defesa Civil, a queda nos termômetros acontece devido a uma forte massa de ar polar associada à passagem de uma frente fria.

Frio causa alerta

Com esta situação, o estado de São Paulo mantém o alerta de frio intenso e continua a operação Abrigo Solidário, onde é acolhida temporariamente a população vulnerável. Neste programa, as pessoas recebem refeições e têm camas e cobertores, inclusive para seus animais de estimação.

Ao longo desta terça-feira, o tempo permanece estável e há predomínio do sol por todo o estado paulista. A região metropolitana de São Paulo terá temperaturas entre 16ºC e 22ºC. Outras regiões do estado ficarão entre 24ºC e 33ºC.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Foto: Divulgação Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
© Paulo Pinto/Agência Brasil Defesa Civil alerta para frio intenso no estado de São Paulo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

3.86 km/h

Vento

49%

Umidade

Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Império
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Raffaelli
Sala
APPATA
Sicredi
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Império
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Unimed
APPATA
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 49 minutos Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Há 49 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 49 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Seco
Unimed
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Império
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados