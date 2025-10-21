WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Folha Popular
Império
Lazzaretti
Sicoob
Niederle
Unimed
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Seco
Seu Manoel
Senado Federal

Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (21), um projeto de lei do senador Davi Alcolumbre (União-AP) que ...

21/10/2025 11h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Médico cardiologista, Papaléo Paes também foi senador, prefeito de Macapá e vice-governador do Amapá - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Médico cardiologista, Papaléo Paes também foi senador, prefeito de Macapá e vice-governador do Amapá - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (21), um projeto de lei do senador Davi Alcolumbre (União-AP) que dá ao hospital universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap) o nome de Hospital Universitário Dr. Papaléo Paes.

O PL 3.519/2020 recebeu parecer favorável do senador Confúcio Moura (MDB-RO) e seguirá para a Câmara, caso não haja recurso para ser examinado pelo Plenário do Senado.

O projeto homenageia o médico cardiologista e ex-senador João Bosco Papaléo Paes, que morreu em 2020 vítima da covid-19. Nascido em Belém (PA), Papaléo se formou em medicina pela Universidade Federal do Pará e fez carreira no Amapá, onde foi diretor do Hospital Geral de Macapá, secretário de Saúde, prefeito de Macapá, vice-governador do estado e senador entre 2003 e 2011.

Segundo Confúcio Moura, além da trajetória política, o ex-senador destacou-se pelo compromisso com a saúde pública e o atendimento às camadas mais humildes da população.

— A atribuição do nome do Dr. Papaléo Paes ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá busca deixar registrada a história desse nobre cidadão, que tanto fez pelo estado ao qual dedicou sua vida.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Confúcio Moura leu o relatório de Alessandro Vieira para o PL 5.696/2023, que vai ao Plenário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE aprova garantia de acesso à água potável nas escolas
A medida provisória (MP) 1.321/2025 liberou mais R$ 2,5 milhões, que se somam a R$ 307,8 milhões destinados a pesquisas da Embrapa - Foto: Jonas Oliveira/sindilat Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa
Alfredo Gaspar (2º à esq.), Carlos Viana (ao centro), Felipe Gomes (2º à dir.) e o advogado do depoente na CPMI - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Ex-presidente de associação se cala na CPMI e parlamentares falam em prisão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

3.86 km/h

Vento

49%

Umidade

Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
APPATA
Sala
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Império
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Últimas notícias
Há 47 minutos Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Há 47 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 47 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Sala
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sicredi
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados