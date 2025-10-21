WhatsApp

Esportes

Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori

Ele fala sobre atual momento do futebol brasileiro e da Fórmula 1

21/10/2025 11h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O jornalista esportivo Flavio Gomes é o convidado desta terça-feira (21) do programa DR com Demori . Na entrevista, ele fala sobre futebol mundial e compartilha quais foram, em sua opinião, os melhores pilotos de corrida da história. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil .

Flavio Gomes também é piloto, escritor e professor e atua como jornalista esportivo há cerca de 40 anos, com foco em futebol e automobilismo. Já atuou na Folha de S. Paulo, Rádio Jovem Pan e Fox News.

Sobre o momento atual do futebol brasileiro, Flavio Gomes acredita que a questão econômica é determinante para o desempenho observado em campo.

“O Brasil teve um período de superioridade financeira em relação aos outros clubes da América do Sul, quando a economia começava a crescer no início do século”, explica.

Para o comentarista, em outros momentos históricos, o país conseguiu montar times incríveis, com jogadores que, hoje em dia, não está vendo. "Me parece que essa mágica meio que acabou”, afirma.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nesse sentido, ele diz que se sente decepcionado com a atual conjuntura futebolística do país.

“É uma pena, porque o futebol, para quem ama como eu, que vai à arquibancada, ao estádio, é uma coisa apaixonante. Mas, sinceramente, a seleção brasileira eu não consigo mais torcer”, declara.

Ao DR com Demori, o jornalista também analisa a influência das redes sociais na formação de grandes nomes da Fórmula 1, como o inglês Lewis Hamilton.

“O cara virou um influenciador; o próprio piloto é uma grande marca.” Além disso, Gomes destaca: Michael Schumacher é um dos mais completos que vi, porque, até parar de correr, praticamente esteve no auge o tempo inteiro”.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori , traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil .

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

3.86 km/h

Vento

49%

Umidade

Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados