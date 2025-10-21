Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori

O jornalista esportivo Flavio Gomes é o convidado desta terça-feira (21) do programa DR com Demori . Na entrevista, ele fala sobre futebol mundial e compartilha quais foram, em sua opinião, os melhores pilotos de corrida da história. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil .

Flavio Gomes também é piloto, escritor e professor e atua como jornalista esportivo há cerca de 40 anos, com foco em futebol e automobilismo. Já atuou na Folha de S. Paulo, Rádio Jovem Pan e Fox News.

Sobre o momento atual do futebol brasileiro, Flavio Gomes acredita que a questão econômica é determinante para o desempenho observado em campo.

“O Brasil teve um período de superioridade financeira em relação aos outros clubes da América do Sul, quando a economia começava a crescer no início do século”, explica.

Para o comentarista, em outros momentos históricos, o país conseguiu montar times incríveis, com jogadores que, hoje em dia, não está vendo. "Me parece que essa mágica meio que acabou”, afirma.

Nesse sentido, ele diz que se sente decepcionado com a atual conjuntura futebolística do país.

“É uma pena, porque o futebol, para quem ama como eu, que vai à arquibancada, ao estádio, é uma coisa apaixonante. Mas, sinceramente, a seleção brasileira eu não consigo mais torcer”, declara.

Ao DR com Demori, o jornalista também analisa a influência das redes sociais na formação de grandes nomes da Fórmula 1, como o inglês Lewis Hamilton.

“O cara virou um influenciador; o próprio piloto é uma grande marca.” Além disso, Gomes destaca: Michael Schumacher é um dos mais completos que vi, porque, até parar de correr, praticamente esteve no auge o tempo inteiro”.

