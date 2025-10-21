WhatsApp

Folha Popular
Geral

Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar

Falha gerou lentidão e paralisação dos trens, além de engarrafamentos

21/10/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A concessionária ViaQuatro, que opera a Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, informou que a falha que causou transtorno à população na manhã desta terça-feira (21) foi solucionada às 11h30.

Um problema na sinalização da linha fez com que a empresa tivesse, por segurança, que fechar a transferência gratuita de passageiros em quatro estações. Isso gerou lentidão e paralisação dos trens e um cenário de caos na mobilidade da população, complicando até o trânsito de carros na região.

Foram fechadas as estações Pinheiros (Linha 9-Esmeralda), Paulista (Linha 2-Verde), República (Linha 3-Vermelha) e Luz (linhas 1-Azul, 10-Turquesa, 11-Coral e o Expresso Aeroporto).

A falha começou por volta das 4h40 da madrugada e seguiu por toda a manhã. O sistema Paese da SPTrans, que oferece ônibus gratuito, foi acionado. Trinta e quatro veículos foram colocados nas ruas para atender à população, mas não foram suficientes para toda demanda.

A ViaQuatro informou, também durante a manhã, que cerca de 100 profissionais trabalharam para resolver o defeito o mais rápido possível. Após sete horas de dificuldades é que a circulação de trens voltou à normalidade.

