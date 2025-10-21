Câmara abre processo seletivo de projetos de exposições artísticas e históricas

Está aberto o processo seletivo de projetos de exposições temporárias artísticas e históricas para a Agenda Cultural da Câmara dos Deputados de 2026. As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro próximo.

O edital contempla a seleção de projetos nas áreas de pintura, fotografia, escultura, gravura, desenho e obras em papel, entre outros. As produções institucionais históricas também poderão participar, desde que sejam patrocinadas por órgãos e entidades estatais ou por organizações sem fins lucrativos.

A Câmara oferece os espaços expositivos, plantas baixas com as respectivas medidas, montagem, desmontagem e expografia. Também elabora, imprime e distribui material gráfico, além de divulgar as mostras na mídia interna e externa.

Os projetos apresentados serão analisados pela Comissão Curadora do Centro Cultural Câmara dos Deputados e os selecionados entrarão na Agenda Cultural da Casa em 2026. Serão aceitas inscrições por meio de formulário digital cd.leg.br/editalcecult25

Dúvidas ou sugestões, por favor, enviar para [email protected]

Acesse o Edital 2025/2026