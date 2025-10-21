WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Fitness
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Sicredi
Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Folha Popular
Senado Federal

Cleitinho critica forma de indicações ao STF e privilégios de quem deixa a Corte

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e a ...

21/10/2025 17h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e a forma como ministros vêm sendo indicados. O parlamentar disse que a independência entre os Poderes fica comprometida quando aliados ou advogados pessoais do presidente da República são nomeados para a Corte.

Acho que a indicação não deveria vir do presidente da República. Deveria ser uma lista tríplice. Seja o STJ, a OAB, a própria PGR ou o Conselho Nacional de Justiça que fizesse uma lista tríplice, mandasse aqui para o Senado, e nós, senadores, sabatinaríamos e indicaríamos para o presidente. Os Poderes são independentes. Os Poderes, dessa forma, não ficam independentes— disse.

O parlamentar também questionou a manutenção de salários de ministros que deixam o cargo e citou gastos recentes do Judiciário com veículos oficiais. Na avaliação dele, os privilégios contrastam com a realidade da população.

Sobre a questão do [ministro Luís Roberto] Barroso. Ele pediu para sair. Ele não completou todo o mandato dele. Ele pediu para sair e vai continuar recebendo o salário que ele recebe como ministro. Faço uma pergunta para você que está aqui: se você está trabalhando em uma empresa e você pede para sair, essa empresa continua lhe pagando? É só no Brasil que acontece isso. Barroso, com todo o respeito que eu tenho a V. Exa. tome vergonha na cara e abra mão desse salário. Você pediu para sair — afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Omar Aziz relatou o projeto - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Criação de cargos para o STF segue para sanção
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
O senador Flávio Arns leu o relatório do senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
23°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

2.66 km/h

Vento

50%

Umidade

Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
APPATA
Meganet
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Império
F&J Santos
Tarzan
Seco
Sicredi
APPATA
Sala
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Últimas notícias
Há 34 minutos Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Há 34 minutos Criação de cargos para o STF segue para sanção
Há 34 minutos Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Há 34 minutos Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Há 34 minutos CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Seco
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Meganet
Seco
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados