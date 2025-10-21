WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Sicoob
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sala
Folha Popular
F&J Santos
Niederle
Raffaelli
Seco
Tarzan
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Senado Federal

CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (21), em decisão terminativa, o substitutivo do projeto que reconhece o Festival de Cirandas ...

21/10/2025 17h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Flávio Arns leu o relatório do senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Flávio Arns leu o relatório do senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (21), em decisão terminativa, o substitutivo do projeto que reconhece o Festival de Cirandas do município de Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional.

O substitutivo ao PL 4.354/2025 foi sugerido pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), relator da matéria, e será apreciado em turno suplementar antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. O relatório foi lido pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).

O festival acontece anualmente no mês de agosto, no município de Manacapuru, localizado na região metropolitana de Manaus. Conforme explica o senador Plínio Valério (PSDB-AM), autor da proposta, o evento é realizado ao longo de três noites, sendo cada uma delas destinada à apresentação de uma ciranda diferente: a Ciranda Tradicional, que representa o bairro da Terra Preta; a Flor Matizada, que representa o Centro; e a Guerreiros Muras, que homenageia o povo indígena mura, resgatando elementos da ancestralidade amazônica.

"Com quase três décadas de existência, o festival consolidou-se como expressão profundamente enraizada na memória coletiva e na vivência comunitária da população manacapuruense. A ciranda, nesse contexto, não se limita a uma prática artística: é, sobretudo, um instrumento de afirmação cultural, de transmissão de saberes tradicionais e de fortalecimento dos laços sociais" destaca Arns ao ler o relatório.

O novo texto faz referência expressa ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), criado pela Lei 14.835, de 2024 , que visa garantir os direitos culturais por meio de um regime de colaboração entre os entes federativos. Dessa forma, o substitutivo estabelece que é dever do Estado proteger e promover o festival, nos termos da lei que criou o SNC.

"Os deveres do Estado previstos no sistema são mais amplos e protetores, beneficiando, consequentemente, a manifestação que se busca homenagear com este projeto de lei", explica o relatório.

Lurya Rocha, sob supervisão de Augusto Castro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Omar Aziz relatou o projeto - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Criação de cargos para o STF segue para sanção
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Cleitinho critica forma de indicações ao STF e privilégios de quem deixa a Corte
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
23°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

2.66 km/h

Vento

50%

Umidade

Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
APPATA
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 34 minutos Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Há 34 minutos Criação de cargos para o STF segue para sanção
Há 34 minutos Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Há 34 minutos Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Há 34 minutos CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS
APPATA
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Meganet
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Império
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados