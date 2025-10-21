WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Niederle
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Império
Mercado Balestrin
Folha Popular
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Senado Federal

Plenário aprova ajustes em acordo do Mercosul sobre serviços financeiros

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 171/2022 , que promove ajustes no Protocolo de Montevi...

21/10/2025 18h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O texto segue agora para promulgação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O texto segue agora para promulgação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 171/2022 , que promove ajustes no Protocolo de Montevidéu sobre o comércio de serviços do Mercosul, assinado em Bento Gonçalves (RS), em dezembro de 2019. A matéria recebeu parecer favorável do relator, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), na Comissão de Relações Exteriores (CRE), e segue agora para promulgação.

Da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, o texto atualiza o anexo sobre serviços financeiros do protocolo, com a finalidade de, segundo o documento, refletir mais adequadamente a evolução e a regulamentação de serviços financeiros (bancos, valores mobiliários e seguros), estabelecer critérios que permitam salvaguardar a capacidade de atuação dos reguladores financeiros e incorporar os avanços alcançados em negociações do Mercosul com terceiros países ou grupos de países.

O projeto determina, entre outros, a fim de que os países do bloco venham a promover:

  • a atualização de definições, para estabelecer o significado de termos como banco de fachada (shellbank), jurisdições de tributação favorecida, prestador de serviços financeiros offshore, entre outros;
  • a atualização dos dispositivos sobre medidas prudenciais e o reconhecimento delas;
  • a definição de dispositivos para regulação efetiva e transparente;
  • a previsão de prestação de novos serviços financeiros;
  • a previsão da possibilidade de processamento e a transferência de dados a outro estado parte; e
  • a criação de dispositivos sobre organizações autorreguladas.

A proposta também estabelece que ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos ao patrimônio nacional.

Para o relator, a emenda aperfeiçoa as boas práticas relacionadas aos serviços financeiros prestados no âmbito do Bloco. “São medidas que permitirão avanços nessa área e contribuirão para o processo de integração regional no Cone Sul. Indiscutível, portanto, que trará benefícios a todas as partes e a cada pessoa, física e jurídica, que faz uso de serviços financeiros”, finaliza.

O Protocolo de Montevidéu foi assinado pelo Brasil em 1997, e tem por objetivo promover o livre comércio de serviços no Mercosul. Desde então, os países membros aprofundaram o acesso aos seus respectivos mercados e modificaram as regras do acordo por meio de rodadas de negociação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Entre os obstáculos, os debatedores apontaram o machismo, a baixa capacitação de agentes públicos e a falta de integração entre órgãos governamentais (e dos dados disponíveis) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Pacto de prevenção ainda não é efetivo contra feminicídios, dizem debatedores
A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher, comandada pela senadora Augusta Brito - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Zap Delas: Senado lança ferramenta de combate à violência política de gênero
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado aprova voto de aplauso para agraciada com Prêmio Nobel da Paz
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Mercado do povo
Seco
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Unimed
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Império
Unimed
Seco
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 14 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 53 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 53 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 53 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 53 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Fitness
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Seco
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Império
APPATA
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Império
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados