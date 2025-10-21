CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), promoveu mais uma oficina de artesanato, voltada a adolescentes do município.

As oficinas de artesanato são realizadas com diferentes públicos — crianças, adolescentes e adultos — e têm como objetivos fortalecer vínculos comunitários, estimular a autoestima e a criatividade, além de gerar oportunidades de renda e incentivar o desenvolvimento pessoal por meio da troca de experiências e do aprendizado de novas técnicas.

Nesta edição, participaram integrantes do Grupo de Adolescentes Sempre Belas, sob a orientação da oficineira Gislaine Pacheco.

A secretária de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, destacou que o município tem investido em atividades que proporcionam não apenas ocupação e aprendizado, mas também acolhimento e desenvolvimento humano.

“O CRAS é um espaço de transformação e apoio para todos”, afirmou a secretária.