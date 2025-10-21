Sicoob Creditapiranga anuncia ganhadores do primeiro sorteio da promoção capital da sorte

O Sicoob Creditapiranga divulgou nesta terça-feira, 21, os ganhadores das duas motocicletas sorteadas na campanha “Capital da Sorte”. Para registrar o momento, uma surpresa foi preparada para revelar o nome dos ganhadores, junto com o aniversário de 93 anos da cooperativa.

Jaime Mees, cooperado da agência do Sicoob Creditapiranga do centro, foi o ganhador de uma motocicleta Crosser Modelo Z 0 KM, ano 2025, no valor de R$ 25.500,00, e Bakana Top 99, da agência do Sicoob Creditapiranga do bairro Santa Tereza, foi contemplado com uma motocicleta NXR 160 Bros CBS 0 KM, ano 2025, no valor de R$ 25.200,00.

A entrega oficial dos prêmios será realizada nas próximas semanas.

A promoção, com o objetivo de fortalecer o vínculo dos cooperados com a instituição e incentivar o crescimento sustentável da cooperativa, segue com ampla participação em todas as agências da região. Até 31 de dezembro, a cada R$ 50,00 investidos na cota capital, o cooperado ganha um cupom para concorrer a mais duas motocicletas 0 KM, 11 Iphones e um carro 0 KM.​​

De acordo com o Presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, “a Promoção Capital da Sorte é uma forma de reconhecer e valorizar nossos associados, que acreditam no cooperativismo e contribuem para o fortalecimento da nossa comunidade”, destacou.

Fonte: Sicoob Creditapiranga - Assessoria de Comunicação e Marketing.