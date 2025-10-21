WhatsApp

Lucas Barreto comemora licença para prospecção de petróleo

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) comemorou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Amb...

21/10/2025 19h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) comemorou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que a Petrobras inicie a prospecção de petróleo e gás natural na Margem Equatorial da Amazônia.

Ele afirmou que a medida representa uma conquista para o Amapá após anos de luta e espera. O senador defendeu o desenvolvimento da região com responsabilidade ambiental e reforçou que é fundamental priorizar oportunidades de emprego e melhores condições de vida para a população.

— Essa decisão representa muito mais que um ato administrativo, é a vitória da persistência sobre a hipocrisia, da razão sobre a demagogia e da esperança sobre a omissão — disse.

O parlamentar criticou setores que, segundo ele, se opõem ao avanço da exploração de petróleo na Amazônia sem considerar a realidade social da região. O senador afirmou que parte do movimento ambientalista atua distante da vida cotidiana do povo da Amazônia e não conhece a realidade local.

— Falam em proteger a floresta, mas desprezam as pessoas que vivem nela. Querem conservar árvores, mas aceitam a morte silenciosa de quem vive na pobreza mais profunda. Uma indústria de hipocrisia verde. Preocupam-se mais com o que será dito na COP 30 do que com a realidade de quem vive e morre na floresta — declarou.

