Senado aprova voto de aplauso para agraciada com Prêmio Nobel da Paz

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), um voto de aplauso para Maria Corina Machado. Ela é conhecida pela militância a favor dos direitos humanos na Venezuela e foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz de 2025. O pedido para a homenagem ( RQS 769/2025 ) foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), apoiado por outros senadores.

Em seu requerimento, Girão destacou a trajetória de resistência pacífica de Maria Corina em defesa da democracia venezuelana. Na visão do senador, o Nobel da Paz é de uma premiação que exalta não apenas a biografia de uma líder, mas o valor universal da luta não violenta contra o autoritarismo.

María Corina Machado Parisca tem 58 anos. Ela é engenheira industrial e professora. Deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, Maria Corina faz oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro.