Senado Federal

Senado aprova voto de aplauso para agraciada com Prêmio Nobel da Paz

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), um voto de aplauso para Maria Corina Machado. Ela é conhecida pela militância a favor dos dir...

21/10/2025 19h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), um voto de aplauso para Maria Corina Machado. Ela é conhecida pela militância a favor dos direitos humanos na Venezuela e foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz de 2025. O pedido para a homenagem ( RQS 769/2025 ) foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), apoiado por outros senadores.

Em seu requerimento, Girão destacou a trajetória de resistência pacífica de Maria Corina em defesa da democracia venezuelana. Na visão do senador, o Nobel da Paz é de uma premiação que exalta não apenas a biografia de uma líder, mas o valor universal da luta não violenta contra o autoritarismo.

María Corina Machado Parisca tem 58 anos. Ela é engenheira industrial e professora. Deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, Maria Corina faz oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro.

VEJA TAMBÉM
Pacto de prevenção ainda não é efetivo contra feminicídios, dizem debatedores
Zap Delas: Senado lança ferramenta de combate à violência política de gênero
Lucas Barreto comemora licença para prospecção de petróleo
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
1
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
2
Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
