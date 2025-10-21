WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
APPATA
Unimed
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Sicredi
Niederle
Meganet
Folha Popular
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Senado Federal

Zap Delas: Senado lança ferramenta de combate à violência política de gênero

O Senado promove na quarta-feira (22), a partir das 10h, sessão especial no Plenário para o lançamento do projeto Zap Delas, uma iniciativa da Proc...

21/10/2025 20h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher, comandada pela senadora Augusta Brito - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher, comandada pela senadora Augusta Brito - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Senado promove na quarta-feira (22), a partir das 10h, sessão especial no Plenário para o lançamento do projeto Zap Delas, uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher, que é comandada pela senadora Augusta Brito (PT-CE).

O Zap Delas — (61) 98309-0025 — é uma ferramenta que usa o aplicativo WhatsApp para receber denúncias e relatos de violência política de gênero e oferecer acolhimento, orientação jurídica e encaminhamento institucional às vítimas. A proposta busca ampliar o acesso das mulheres, especialmente candidatas, eleitas, assessoras e lideranças políticas a mecanismos de proteção e denúncia, fortalecendo a presença feminina na política.

A sessão especial servirá para explicitar os desafios enfrentados pelas mulheres no exercício da vida pública, além de discutir estratégias de prevenção e enfrentamento à violência política de gênero no Brasil.

Entre 2020 e 2024, de acordo com dados do Observatório Nacional da Mulher na Política, o número de casos de violência política contra mulheres mais do que dobrou. O Disque 100 registrou 394 denúncias de violência política de gênero em 2024. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) revelou que mais de 60% das prefeitas e vice-prefeitas já sofreram algum tipo de agressão política durante a campanha ou durante o mandato.

Para a senadora Augusta Brito, o Zap Delas é um marco no enfrentamento a esse tipo de violência. “Queremos garantir que nenhuma mulher desista da política por medo ou por se sentir sozinha. O Zap Delas é um canal direto de escuta, acolhimento e ação. É o Senado se colocando ao lado das mulheres brasileiras”, registra.

O fluxo de atendimento integrará a procuradoria à Delegacia do Senado e à Ouvidoria do Senado, além de articular com as procuradorias da mulher estaduais e municipais. De acordo com Augusta, o Zap Delas é inspirado em uma experiência semelhante da Assembleia Legislativa do Ceará.

A senadora lembra que a procuradoria tem a missão de receber, examinar e encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher, bem como zelar pela defesa dos seus direitos. No exercício dessas competências, ressaltou Augusta, a procuradoria tem desenvolvido projetos que fortalecem a democracia e ampliam a proteção institucional às mulheres, especialmente em situações de violência política de gênero.

A iniciativa integra um conjunto de ações da Procuradoria Especial da Mulher voltadas à promoção da igualdade de gênero e à proteção das mulheres em espaços de poder e decisão.

Além de Augusta Brito, participarão do debate a senadora Teresa Leitão (PT-PE), a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lobo e a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka.

Também vão participar a deputada estadual e Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Juliana Lucena; a procuradora regional da República Raquel Branquinho; a secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira de Oliveira; e a secretária da Diversidade do Ceará,Mitchelle Benevides Meira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Entre os obstáculos, os debatedores apontaram o machismo, a baixa capacitação de agentes públicos e a falta de integração entre órgãos governamentais (e dos dados disponíveis) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Pacto de prevenção ainda não é efetivo contra feminicídios, dizem debatedores
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado aprova voto de aplauso para agraciada com Prêmio Nobel da Paz
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Lucas Barreto comemora licença para prospecção de petróleo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 16 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 55 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 55 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 55 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 55 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Tarzan
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Império
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Império
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Sala
Fitness
APPATA
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados