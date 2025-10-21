WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Folha Popular
F&J Santos
Império
Sala
Seco
APPATA
Meganet
Câmara

Câmara aprova validade permanente do laudo de diabetes tipo 1; acompanhe

Projeto será enviado ao Senado

21/10/2025 20h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que concede validade por prazo indeterminado ao laudo de diabetes tipo 1. O texto será enviado ao Senado.

De autoria do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), o Projeto de Lei 3472/23 foi aprovado nesta terça-feira (21) com substitutivo do relator, deputado Max Lemos (PDT-RJ), que fez pequenos ajustes de técnica legislativa.

A mudança ocorre na lei de 2006 que determinou ao Sistema Único de Saúde (SUS) a distribuição gratuita de insulina e de insumos para controle da glicemia. O diabetes tipo 1 (mellitus tipo 1 – DM1) é de origem hereditária e não pode ser revertido, por isso o acesso aos medicamentos não precisam de laudos renovados periodicamente.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Seco
Império
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Império
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Sala
Ponto Grill
APPATA
Império
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Últimas notícias
Há 16 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 55 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 55 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 55 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 55 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Tarzan
Seco
Fitness
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Sala
Seco
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados