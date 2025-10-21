WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Folha Popular
Meganet
Sala
APPATA
Fitness
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Pacto de prevenção ainda não é efetivo contra feminicídios, dizem debatedores

Apesar dos esforços do governo e das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, o número de feminicídios no país continua alto. Conforme enfatiza a se...

21/10/2025 20h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Entre os obstáculos, os debatedores apontaram o machismo, a baixa capacitação de agentes públicos e a falta de integração entre órgãos governamentais (e dos dados disponíveis) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Entre os obstáculos, os debatedores apontaram o machismo, a baixa capacitação de agentes públicos e a falta de integração entre órgãos governamentais (e dos dados disponíveis) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Apesar dos esforços do governo e das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, o número de feminicídios no país continua alto. Conforme enfatiza a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), uma mulher é assassinada no Brasil a cada seis horas. Por esse motivo, as dificuldades para a implementação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios foram o tema de uma audiência pública que aconteceu no Senado nesta terça-feira (21).

Entre os entraves à implementação do plano, os participantes do debate apontaram a persistência de uma cultura machista, a baixa capacitação dos agentes públicos que atendem as vítimas, a falta de integração entre os órgãos governamentais (e, portanto, dos dados disponíveis), além da falta de investimentos nas secretarias estaduais e municipais responsáveis pela proteção das mulheres.

A audiência foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado. Esse tema foi escolhido porque o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios foi uma das políticas públicas que a CDH selecionou para avaliar neste ano. A avaliação está sob a relatoria de Mara Gabrilli.

O plano de ação foi lançado pelo governo federal em 2024, para ser implementado em conjunto por vários ministérios, mas sob a coordenação do Ministério das Mulheres. O orçamento previsto para o plano é de R$ 2,5 bilhões.

Machismo

De acordo com o Mapa da Segurança Pública de 2025, quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Tal estimativa, ressalta a coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, Maria Teresa Firmino Prado Mauro, indica que o número de feminicídios não vem diminuindo no país, mesmo com o reforço de políticas públicas e da criação de novas leis sobre o assunto.

Ao reiterar que as estatísticas são alarmantes, Mara Gabrilli destacou a importância de se avaliar o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios — que prevê 73 ações — e contribuir para sua implementação. A senadora informou que seu relatório final será apresentado até o final do ano e deverá identificar os principais gargalos e desafios do plano de ação.

— Apesar das diversas leis aprovadas por nós aqui no Congresso Nacional (como a Lei Maria da Penha , a tipificação do feminicídio , a Lei Mariana Ferrer e a Lei do Stalking ), a cultura machista está profundamente arraigada na nossa sociedade e continua a submeter as mulheres ao medo, à opressão, a agressões, a costumes que nos reduzem a cidadãos de segunda classe, a meros objetos que os homens querem dominar e possuir. Precisamos combater, com muita força e ações concretas, as condutas criminosas praticadas contra as mulheres — declarou ela.

Capacitação

Para a deputada distrital Dra. Jane Klébia, que também é delegada de Polícia Civil, a falta de capacitação dos agentes públicos para o acolhimento das mulheres vítimas de violência é um dos principais gargalos para a implementação das políticas públicas de proteção ao público feminino.

— Nós efetivamente precisamos preparar [os agentes]. Se nós tivéssemos um sistema único, essa preparação chegaria a eles de forma constante, para que um policial não receba uma mulher em situação de violência e faça uma pergunta como: “A senhora tem certeza que veio aqui para prender o pai dos seus filhos? Se ele for preso amanhã, quem vai cuidar dos seus filhos? Onde a senhora vai morar?". Essas palavras têm o poder de destruir, naquela mulher, suas certezas.

Em raciocínio semelhante, Regina Célia, co-fundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, defendeu a atualização constante da formação dos agentes responsáveis por acolher e proteger essas vítimas.

Integração

Os participantes do debate afirmaram que o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios precisa integrar os órgãos públicos — incluindo as secretarias da mulher dos estados e dos municípios — para unificar e qualificar dados e procedimentos. Dessa forma, argumentam, serão possíveis diagnósticos mais precisos e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

— Ainda não encontramos um eixo de integração da rede de proteção da mulher em situação de violência, e isso, infelizmente, contribui para o alto número de feminicídios. Porque, alinhado aos altos números de violência doméstica e feminicídios, encontramos a violência institucional. A violência institucional muitas vezes acontece devido à desinformação e ao modo como essa mulher deixa de ser acolhida em ambientes que deveriam lher oferecer garantia, proteção, confiança e credibilidade — declarou Regina Célia.

Uma das iniciativas do governo federal destinadas à integração e à qualificação de informações (visando à formulação de uma base nacional de dados que subsidie o pacto) é o uso do Formulário Nacional de Avaliação de Risco - Fonar.

Esse formulário procura identificar os fatores de risco para uma mulher (de vir a sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações domésticas e familiares). De acordo com o governo, "o objetivo é subsidiar, com maior rapidez e eficiência, agentes de polícia, delegados, juízes e servidores da Justiça com informações para que eles possam reconhecer o risco elevado de morte da mulher ou qualquer forma de violência doméstica para, assim, poder ajudá-la com os pedidos de medida protetiva de urgência e/ou cautelar".

O coordenador do Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rafael Rodrigues de Sousa, informou que, até o momento, 12 estados já adotaram o Sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos, utilizado nas delegacias para o registro das ocorrências. Ele afirma que, com isso, haverá a padronização de procedimentos e dados, incluindo os relacionados ao Fonar e a mais 18 formulários sobre medidas protetivas de urgência.

— Então esses 12 estados já têm o Fonar e todas as medidas informatizadas, permitindo a consolidação de uma base nacional, que é algo que a gente vem buscando já há bastante tempo, que é essa coleta de informações em âmbito nacional de forma padronizada — declarou ele.

Secretarias

A presidente da Associação de Assistência às Mulheres, Crianças e Adolescentes e Vítimas de Violência (Recomeçar), Rosana de Sant’Ana Pierucetti, disse que as secretarias estaduais e municipais envolvidas na proteção à mulher precisam de orçamentos maiores.

— Nós temos muitas secretarias da mulher que, quando a gente vai conversar com elas sobre algum projeto, o que elas nos dizem? “Não temos orçamento”. Então a gente precisa entender por que isso ainda não está acontecendo. Por que esse financiamento não está chegando às secretarias? A gente luta tanto para que haja essas secretarias da mulher, e muitas vezes a gente vê essas secretarias sendo tolhidas — protestou ela.

Rede próxima

Maria Teresa Firmino Prado Mauro observou que a Pesquisa Nacional de Violência Contra à Mulher, divulgada em 2023, revela que a mulher vítima de violência busca uma rede de proteção mais próxima antes de recorrer aos serviços oferecidos pelo Estado.

— Na pesquisa, o que a gente vê é que, em primeiro lugar, essas mulheres procuram a família. Depois elas procuram a igreja, os amigos, nessa ordem. Só depois elas começam a procurar o atendimento do Estado, a ligar para o 180, a ir até uma delegacia.

Segundo ela, é preciso atuar junto a essa rede mais próxima.

— [Temos de descobrir] onde podemos atuar, não só como Estado, mas também nesses lugares, antes dos serviços oficiais.

Além disso, Maria Teresa reiterou a necessidade de capacitação dos agentes públicos para que as medidas de proteção, segurança e acolhimento não falhem.

A Pesquisa Nacional de Violência Contra à Mulher é realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, que é coordenado por ela.

Exemplo

Como exemplo de sucesso no combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, Maria Teresa citou o caso do Acre. Ela afirmou que a implantação de políticas públicas nesse estado teriam levado a uma redução de 43% dos casos de feminicídio nos últimos sete anos.

Entre as ações implementadas no Acre, ela citou o Projeto Justiça de Gênero, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado, que busca identificar, nos casos de tentativa de violência e feminicídio e violência, em quais fases houve falha da rede de apoio.

Articulação nacional

Atualmente, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios envolve 11 ministérios. Foi o que destacou a coordenadora do comitê gestor do pacto, Estelizabel Bezerra da Silva. Ela também está à frente da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Ministério das Mulheres.

Estelizabel também informou que, das 27 unidades da federação (26 estados e o Distrito Federal), 17 aderiram ao pacto. Ela observou que a adesão não é uma obrigação.

Ela ressaltou que, entre as ações incentivadas pela secretaria por meio do pacto, estão as política de reparação dentária; o acesso à pensão pelos órfãos do feminicídio; a assistência à saúde da mulher; a redução da burocracia exigida para a transferência de servidoras federais vítimas de violência; as cotas de gênero de 50% no chamamento para a segunda etapa do Concurso Nacional Unificado (CNU) e de 8% de mulheres vítima de violência doméstica na contratação de empresas terceirizadas nos contratos do Executivo federal.

A senadora Mara Gabrilli (na tela) é a relatora da avaliação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A senadora Mara Gabrilli (na tela) é a relatora da avaliação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher, comandada pela senadora Augusta Brito - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Zap Delas: Senado lança ferramenta de combate à violência política de gênero
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado aprova voto de aplauso para agraciada com Prêmio Nobel da Paz
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Lucas Barreto comemora licença para prospecção de petróleo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Seco
Sala
Fitness
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Últimas notícias
Há 16 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 55 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 55 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 55 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 55 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Império
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Império
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados