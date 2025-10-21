WhatsApp

Esporte e lazer

Governo promove Fórum Estadual do Esporte com debates sobre políticas públicas, governança e gestão

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (...

21/10/2025 20h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e apoio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), promove nesta terça (21/10) e na quarta-feira (22), o Fórum Estadual do Esporte, com o tema "Políticas públicas, governança e gestão esportiva no Rio Grande do Sul". O evento ocorre no Salão Nobre da UFCSPA, em Porto Alegre.

Durante o encontro, foram divulgados os investimentos do governo no esporte e lazer, em programas como o Pró-Esporte RS , Avançar e Avançar Mais no Esporte . Somadas, as três iniciativasjá receberam mais deR$ 340 milhõesdesde 2019, sob a gestão do governadorEduardo Leite.O Avançar Mais, por exemplo, é o maior programa de infraestrutura esportiva da história do Estado, representandoum marco inédito em termos de aporte em estruturas voltadas à prática esportiva.

Foram destacadas, ainda, obras como a construção de 15 ginásios multiuso, com investimento de R$ 55 milhões. As instalações serão construídas em municípios afetados pelas enchentes e terão como diferencial, além da finalidade esportiva, a capacidade para acolher desabrigados e a atuação como centros de apoio humanitário. Também foi anunciada a reforma do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), que terá investimento de R$ 21 milhões em melhorias no local.

Abertura e primeiras mesas

Durante a mesa de abertura, a diretora do Cete), Nathalia Lauermann, ressaltou a importância da parceria com a UFCSPA e do evento para o fortalecimentodas políticas públicas voltadas ao esporteno Rio Grande do Sul. “É uma alegria estarmos juntos com a Universidade Federal de Ciências da Saúde para tratar da importância do esporte. Tenho certeza de que serão dias intensos, com muitas apresentações e debates. Nosso intuito é fomentar o esporte, apresentar melhorias e mostrar como ele é uma ferramenta poderosa — capaz de reduzir índices de criminalidade e de violência doméstica. O esporte é, sim, uma importante ferramenta de transformação social”, afirmou.

A primeira mesa do dia, com o tema “Gestão do conhecimento e formulação de políticas em esporte”, contou com a participação do diretor-geral da SEL, Adão Cândido, que apresentou os desafios enfrentados pela secretaria desde sua reestruturação em 2019. “Foi um momento de reconstrução, em que precisávamos equilibrar as contas públicas e, ao mesmo tempo, abrir possibilidades de investimento no esporte. Programas como o Pró-Esporte e o Bolsa-Atleta mostram que é possível investir no setor e garantir retorno à sociedade”, mencionou.

Também participaram do debate a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (UFPR), Amanda Maria Dias das Chagas, o professor daUFSCPA, Alberto Reppold Filho, e o doutor em Filosofia e livre-docente em Gestão do Esporte,Lamartine Pereira da Costa, que trouxeram reflexões sobre a produção de conhecimento e sua aplicação na formulação de políticas públicas esportivas.

Inovação, saúde e gestão

Entre as atividades do primeiro dia, o Fórum também contou com a mesa “Governança e gestão de entidades e eventos esportivos”, que contou com a participação da ex-atleta de futebol e gestora esportiva, Duda Luizelli; do representante da Federação Gaúcha de Skateboard (FGSK), Dinho Rejani; e da diretora do Cete.

A palestrante Duda, abordou os desafios da gestão esportiva no cenário atual, ressaltando a importância da profissionalização, da transparência e da boa governança nas entidades e nos projetos esportivos. A gestora destacou como práticas administrativas eficientes podem fortalecer a credibilidade das instituições e ampliar o impacto social e econômico do esporte no Rio Grande do Sul. Como exemplo, mencionou a realização da Copa do Mundo Feminina, em 2027, da qual Porto Alegre está confirmada como cidade-sede.

Dinho, da FGSK, comentou o papel da SEL, na viabilização do maior edital voltado para a modalidade no Brasil, por meio do Projeto Circuito Estadual de Skate, no âmbito do Programa Esporte e Lazer em Movimento. A iniciativa prevê investimento de R$ 2,4 milhões. A chamada pública tem como objetivo a seleção de projetos executados por instituições que se enquadrem como Organização da Sociedade Civil (OSC)

Encerrandoas atividades desta terça-feira, a mesa “Fomento e desenvolvimento do esporte no RS” teve como palestrantes a diretora-adjunta da SEL, Carla Pretto, e o analista administrador da mesma pasta, Saul Picoli. Ambos abordaram os avanços e as perspectivas das políticas públicas voltadas ao incentivo e à expansão do esporte no Estado,apresentando as principais ações desenvolvidas pela secretaria. O espaço também foi destinado à participação de secretários, de analistas e de gestores que puderam questionar o andamento dos projetos e políticas públicas executadas pela SEL.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Com apoio do Estado, projeto Remar para o Futuro mostra sua força e resiliência um ano após acidente no Paraná
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
