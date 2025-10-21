WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Meganet
Sicoob
Sicredi
Niederle
Folha Popular
Rádio Municipal
Seco
Império
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Câmara

Câmara aprova aumento das penas de homicídio contra agentes de segurança e seus parentes

Projeto será enviado ao Senado

21/10/2025 21h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que aumenta as penas de homicídio e lesão corporal contra pessoas ligadas a forças de segurança e seus parentes. O texto será enviado ao Senado.

De autoria do deputado Coronel Ulysses (União-AC), o Projeto de Lei 4176/25 foi aprovado nesta terça-feira (21) com substitutivo do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). O texto do relator atribui pena maior a esses crimes quando cometidos contra inativo ou aposentado das instituições e carreiras contempladas em razão das funções.

Alfredo Gaspar afirmou que a votação do projeto é uma resposta ao aumento do número de mortes e lesões corporais graves contra agentes públicos. "O cenário é desafiador e exige resposta adequada, já que a inexistência de tratamento penal condizente com a magnitude das condutas perpetradas termina por encorajar os delinquentes e pode comprometer a atuação dos agentes estatais", afirmou.

Para Gaspar, quem pratica esses crimes demonstra completo desprezo ao Estado. "Para dar um basta nos inúmeros assassinatos de agentes de Estado – sejam policiais, guardas, juízes, promotores – o Estado dá um recado claro ao crime organizado, aumentando as penas para 20 a 40 anos", declarou.

Atualmente, o Código Penal prevê penas diferenciadas para os crimes de homicídio ou lesão corporal contra autoridade ou agente de polícias ou Forças Armadas ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela.

Essa pena maior é aplicável ainda quando o crime for contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau exatamente por ser parente.

As penas maiores do código são aplicadas ainda quando esses crimes forem contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública ou oficial de Justiça, também no exercício da função ou em decorrência dela.

Já os crimes contra parentes envolvem aqueles cometidos contra cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Mas nesse caso, inclusive em relação aos parentes por afinidade (sogros, genros, noras, enteados e cunhados).

Pena maior
Com o projeto, em vez de a pena de homicídio ser de 12 a 30 anos nesses casos, passa a ser de 20 a 40 anos e abrange ainda a vítima que for:

  • qualquer integrante das Forças Armadas ou das polícias;
  • do sistema socioeducativo;
  • de corpos de bombeiros militares;
  • de guardas municipais;
  • de órgãos do sistema penitenciário;
  • de institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação;
  • da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp);
  • de secretarias estaduais de Segurança Pública ou congêneres;
  • da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec);
  • da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad);
  • agente de trânsito;
  • da guarda portuária; ou
  • da polícia legislativa.

Parentes
Crimes de homicídio ou lesão corporal (em qualquer grau: leve, grave, gravíssima ou seguida de morte) contra parentes por afinidade de todos esses profissionais dos órgãos ligados à segurança também passam a ser punidos com agravante (pena maior), a exemplo do que ocorre com os parentes por afinidade dos profissionais ligados aos órgãos de Justiça.

Lesão corporal
O aumento de pena segue a mesma lógica em relação às vítimas citadas se o crime for de lesão corporal, cuja pena padrão de detenção de 3 meses a 1 ano passa para reclusão de 2 a 5 anos.

Quando a lesão for qualificada, ou seja, com consequências maiores, as penas também aumentam.

A lesão de natureza grave passa de reclusão de 1 ano e 4 meses a 8 anos e 4 meses para reclusão de 3 a 8 anos.

Quando a lesão for de natureza gravíssima, a pena de reclusão atual de 2 anos e 8 meses a 13 anos e 4 meses fica de 4 anos a 12 anos.

Se a lesão for seguida de morte, a pena atual, que varia de 5 anos e 4 meses a 20 anos de reclusão, passa a ser de 8 a 20 anos de reclusão.

Crime hediondo
O texto de Gaspar também atualiza a Lei de Crimes Hediondos ao ampliar a lista das vítimas contra as quais o homicídio ou lesão corporal gravíssima ou seguida de morte levará o condenado a ter condições mais severas para progressão de pena, por exemplo.

O condenado por crimes hediondos não pode ainda ser beneficiado com anistia, graça, indulto ou fiança.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Império
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Sala
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
Seco
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Últimas notícias
Há 17 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 56 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 56 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 56 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 56 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Sala
Seco
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Unimed
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Império
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados