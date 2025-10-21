WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Império
APPATA
Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Folha Popular
Justiça

STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe

Maioria dos ministros concordou com denúncia e condenou os acusados

21/10/2025 22h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta terça-feira (21) as penas dos sete réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mais cedo, por 4 votos a 1, a maioria dos ministros do colegiado concordou com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e condenou os acusados. O colegiado entendeu que os réus promoveram ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Confira a pena dos réus:

  • Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército) - 17 anos de prisão em regime fechado;
  • Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército) - 15 anos e seis meses de prisão em regime fechado;
  • Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) - 14 anos e seis meses de prisão em regime fechado;
  • Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército) - 14 anos de prisão em regime fechado;
  • Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército) - 13 anos de prisão em regime fechado;
  • Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército) - 13 anos e seis meses de prisão em regime fechado;
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal) - 7 anos e seis meses em regime semiaberto.

Os réus foram condenados pelos crimes de pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Carlos Carlos Cesar Moretzsohn foi o único condenado somente por dois crimes: organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Os acusados não serão presos automaticamente porque as defesas podem recorrer da condenação.

Indenização

Em função da condenação, os apenados também deverão pagar R$ 30 milhões de forma solidaria pelos prejuízos causados pela depredação dos prédios públicos durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O valor será dividido com os demais condenados pela trama golpista. Além disso, eles ficam inelegíveis pelo prazo de oito anos após o cumprimento da pena.

Os militares deverão ser julgados pelo Superior Tribunal Militar (STM) em uma ação para perda do oficialato.

Outros núcleos

Até o momento, o STF já condenou 15 réus pela trama golpista. Além dos sete condenados hoje, a Corte já apenou mais oito acusados, que pertencem ao Núcleo 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento do núcleo 3 está marcado para 11 de novembro. O grupo 2 será julgado a partir de 9 de dezembro.

O núcleo 5 é formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo. Ainda não há previsão para o julgamento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
© Gustavo Moreno/STF Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
Meganet
Sala
Raffaelli
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Sala
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 17 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 56 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 56 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 57 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 57 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Império
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Império
Seco
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Império
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados