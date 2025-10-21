WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Unimed
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Niederle
Fitness
Meganet
Câmara

Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta

Deputados aprovaram nesta terça-feira quatro projetos de lei sobre o tema

21/10/2025 22h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que as propostas sobre segurança pública aprovadas nesta terça-feira (21) foram trazidas a partir de consenso dos 27 secretários de segurança pública, integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp). "Esta Casa tem o compromisso de avançar nesta pauta. Para que possamos avançar na diminuição dos índices de violência", declarou.

Para Motta, a agenda de propostas da segurança pública vai proporcionar ao Brasil condições mais favoráveis para enfrentar o crime organizado e trabalhar para um país mais seguro. Ele destacou que o tema tem sido cobrança constante da sociedade. "O que estamos fazendo é dizer que quem agir contra as forças de segurança terá penas mais duras. Isso é um reconhecimento do trabalho das polícias, aos agentes de segurança nas ruas do Brasil buscando trazer mais segurança para nossa sociedade", disse.

Mais informações em instantes

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos; acompanhe
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Frente ambientalista vê petróleo, licenciamento e metas climáticas como contradições na COP30
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Império
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Sala
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Seu Manoel
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 18 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 57 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 57 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 57 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 57 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Império
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Império
Seco
Sala
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados