WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Sala
Niederle
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões

Números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45

21/10/2025 22h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45

  • 70 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.435,71 cada
  • 5.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 901,57 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
© Rovena Rosa/Agência Brasil Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
© Rovena Rosa/Agência Brasil SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Seco
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Sicoob
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seco
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 15 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 54 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 54 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 54 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 54 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Império
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Seco
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados