Governo do Estado divulga finalistas de premiação que reconhece iniciativas de combate ao racismo nas escolas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou, na terça-feira (21/10), os finalistas do Prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que reconhece ações pedagógicas em educação antirracista desenvolvidas em escolas da Rede Estadual. A iniciativa tem por objetivo valorizar práticas que promovem a equidade racial, o respeito à diversidade e o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar.
As iniciativas selecionadas foram avaliadas com base em critérios como promoção da inclusão, valorização da diversidade, impacto na comunidade escolar e sustentabilidade das ações. O prêmio é dividido em três categorias: Ações de Gestão Pedagógica; Ações Pedagógicas de Docentes; e Ações Pedagógicas Estudantis. Os projetos finalistas representam diferentes regiões do Estado e foram selecionados por sua relevância, impacto e potencial de transformação nas comunidades escolares. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.
Vencedores serão confirmados no dia 3 de novembro
Candidatos que desejarem solicitar recursos quanto aos resultados devem encaminhar os mesmos para o e-mail [email protected] . O período para solicitação dos recursos vai de 22 a 28 de outubro, e o resultado final será divulgado no dia 3 de novembro no site da Seduc .
Os vencedores serão homenageados durante o 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista 2025. Na ocasião, serão concedidas menções honrosas para os três primeiros colocados de cada categoria. Os premiados receberão viagens interculturais com finalidade educativa, conforme a classificação:
Sobre a homenageada
A premiação leva o nome da professora Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, referência nacional na luta pela promoção da igualdade racial e pelo ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Nascida em Porto Alegre, Petronilha teve papel decisivo na implementação da Lei 10.639/2003 e na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais.
Ações de Gestão Pedagógica
Ações Pedagógicas de Docentes
Ações Pedagógicas Estudantis
