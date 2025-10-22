WhatsApp

Educação

Governo do Estado divulga finalistas de premiação que reconhece iniciativas de combate ao racismo nas escolas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou, na terça-feira (21/10), os finalistas do Prêmio Dra. Petronilha Beatriz ...

22/10/2025 09h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou, na terça-feira (21/10), os finalistas do Prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que reconhece ações pedagógicas em educação antirracista desenvolvidas em escolas da Rede Estadual. A iniciativa tem por objetivo valorizar práticas que promovem a equidade racial, o respeito à diversidade e o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar.

As iniciativas selecionadas foram avaliadas com base em critérios como promoção da inclusão, valorização da diversidade, impacto na comunidade escolar e sustentabilidade das ações. O prêmio é dividido em três categorias: Ações de Gestão Pedagógica; Ações Pedagógicas de Docentes; e Ações Pedagógicas Estudantis. Os projetos finalistas representam diferentes regiões do Estado e foram selecionados por sua relevância, impacto e potencial de transformação nas comunidades escolares. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Vencedores serão confirmados no dia 3 de novembro

Candidatos que desejarem solicitar recursos quanto aos resultados devem encaminhar os mesmos para o e-mail [email protected] . O período para solicitação dos recursos vai de 22 a 28 de outubro, e o resultado final será divulgado no dia 3 de novembro no site da Seduc .

Os vencedores serão homenageados durante o 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista 2025. Na ocasião, serão concedidas menções honrosas para os três primeiros colocados de cada categoria. Os premiados receberão viagens interculturais com finalidade educativa, conforme a classificação:

  • 1º lugar:viagem para um país africano;

  • 2º lugar:viagem para o Quilombo dos Palmares (AL);

  • 3º lugar:percurso negro em Porto Alegre e participação em evento nacional de educação antirracista.


Sobre a homenageada

A premiação leva o nome da professora Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, referência nacional na luta pela promoção da igualdade racial e pelo ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Nascida em Porto Alegre, Petronilha teve papel decisivo na implementação da Lei 10.639/2003 e na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais.

Finalistas 2025

Ações de Gestão Pedagógica

  • 1° lugar: Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) João Belchior Marques Goulart, da 28ª CRE
    • Projeto Near - Núcleo estudantil antirracista da Escola João Goulart / 28ª CRE

  • 2° lugar: Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) de Tempo Integral Joaquim do Nascimento Barcelos e EEEF Érico Veríssimo, da 32ª CRE
    • Projeto Roda de Conversa Neab Lanceiros Negros - Unipampa São Borja

  • 3° lugar: EEEM Padre Reus, da 1ª CRE
    • Projeto Coletivo Antirracista

Ações Pedagógicas de Docentes

  • 1° lugar: Escola Estadual Quilombola de Ensino Médio Santa Teresinha, da 11ª CRE
    • Projeto Tabuleiro dos Saberes Sustentáveis e Quilombolas

  • 2° lugar: Escola Oscar Pereira, da 1ª CRE
    • Projeto Africanidade

  • 3° lugar: EEEF Professora Luiza Teixeira Lauffer, da 2ª CRE
    • Projeto Educação Antirracista: Semear Equidade, Cultivar Respeito


Ações Pedagógicas Estudantis

  • 1° lugar: Colégio Estadual Cecilia Meireles, da 28ª CRE
    • Projeto Rostos Negros

  • 2° lugar: EEEM Castelo Branco, da 9ª CRE
    • Projeto Raízes Ancestrais: Histórias e Culturas que Educam para a Diversidade através do Protagonismo Juvenil

  • 3° lugar: Escola Estadual de Educação Básica Borges de Medeiros, da 6ª CRE
    • Projeto 5 Rs da Educação Antirracista.


Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

